شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب توفيق يحيى الذكرى الثالثة لرحيل والده ويطلب من متابعيه الدعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا الفنان إيهاب توفيق الذكرى الثالثة لوفاة والده بكلمات مؤثرة، حيث كتب على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "اليوم 9 يناير الذكرى الثالثة لوفاة والدي الحاج أحمد توفيق، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويجعل القرآن العظيم شفيعا له في قبره وشاهدًا له في الآخرة، اللهم آمين "وأكمل" برجاء الدعاء وقراءة الفاتحة لأبي وأمي وجميع أمواتنا".



ايهاب توفيق

ورحل والد إيهاب توفيق عن عالمنا فى عام 2019 بعدما اندلع حريق داخل منزل الوالد بدينة نصر، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، وحاول رجال الحماية المدنية السيطرة على الحريق، وتبين من المعاينة وجود ماس كهربائى تسبب فى الحادث، وإصابة والد الفنان باختناق ونقل إلى المستشفى ثم توفى هناك.

وأحيا إيهاب توفيق الشهر الماضى حفلًا غنائياً في العاصمة الإنجليزية لندن وغنى فيها أجمل واشهر أغانيه، كما طرح آخر أعماله الغنائية بعنوان غلطان من كلمات أحمد علي موسى، وألحان محمد مدين، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، وميكس وماستر ياسر أنور، والتي كان سجلها إيهاب توفيق منذ 3 سنوات وتأجل اطلاقها أكثر من مرة.

ويستعد إيهاب توفيق لطرح ديو غنائى جديد بعنوان "ليه هتعاتب" يجمعه بالطفل محمد أسامة مغنى الأغنية الشهيرة "الغزالة رايقة"، وهي من كلمات عبدالرحمن سردينا، لحن عزيز الشافعي، توزيع أحمد عادل ومنتج منفذ تامر عبدالمنعم.