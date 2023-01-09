شكرا لقرائتكم خبر عن زوجات محمد رمضان خلال مسلسل "العمدة" فى صورة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت الفنانة منة فضالى لدورها فى مسلسل "العمدة" بطولة النجم محمد رمضان، ومن المقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل ، ونشرت صورة لها من كواليس التصوير برفقه كل من الفنانة مى كساب والفنانة إيمان العاصى، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة: "زوجات جعفر العمدة نرجس وثريا ودلال".



منة فضالى و مى كساب و إيمان العاصى

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، عصام السقا، جورى بكر،أحمد فتحى، طارق النهرى، مجدى بدر، طارق الدسوقى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في اطار اجتماعى شعبى.

وكان النجم محمد رمضان قد استهل بداية العام الجديد 2023 وطرح كليب أغنية "على وضعنا" التى تجمعه بنجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية ونجله المطرب، والأغنية من كلمات أمير شيكو، وتوزيع ديزل، وألحان ديزل وعبدو الصغير، والكليب من إخراج حسام الحسيني، وقال رمضان، عن هذا التعاون: "اتسجل في تاريخي إني غنيت مع ملك الأغنية الشعبية أحمد عدوية".

يذكر أن منة فضالي تشارك في مسلسل "مشوار الونش" بدور دارين، الذي يعرض حالياً على شاشة قناة "الحياة"، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرج، وهو بطولة محمد رجب، محمود عبد المغنى، ميرهان حسين، دانا حلبى، محسن منصور، إيهاب فهمى، محمد أبو داود، ميمى جمال، هاجر الشرنوبى، حنان سليمان، علاء مرسى، عبير منير، ريهام نبيل، أحمد إمام، الطفلة ريم عبد القادر، وعدد آخر من الفنانين.