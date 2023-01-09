شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز والعوضى وماجد المصرى من كواليس تصوير "ضرب نار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة ياسمين عبد العزيز، جمهورها بصور من كواليس تصوير مسلسلها الجديد "ضرب نار"، عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، وظهرت ياسمين في الصور مع أحمد العوضى وماجد المصرى خلال التصوير.



كواليس تصوير مسلسل ضرب نار



كواليس تصوير مسلسل ضرب نار



كواليس تصوير مسلسل ضرب نار

انتهت ياسمين عبد العزيز من تصوير الأسبوع الأول من المسلسل المقرر عرضه في رمضان المقبل، من تـأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج سينرجى، وتدخل ياسمين عبد العزيز السباق الرمضانى بـ "ضرب نار"، والذى يعد من الأعمال المنتظرة هذا العام، ويشارك في بطولة المسلسل النجم أحمد العوضى، والذى يعد ثالث تعاون درامى بينهما، بعدما قدمًا سويًا مسلسلات "لآخر نفس" ومسلسل "اللى ملوش كبير" العام قبل الماضى.

وتحرص ياسمين عبد العزيز على إلتصاق أسماء شخصياتها في الاعمال الدرامية بوجدان الجمهور، حيث تختار ياسمين أسماء شخصياتها بعناية فائقة، فعلى سبيل المثال اختارت اسم "غالية" في مسلسل ونحب تانى ليه والذى حقق نجاحاً باهراً في رمضان 2020، كما اختارت اسم "غزل" في مسلسل " اللى ملوش كبير" والذى عرض العام قبل الماضى ولاقى صدى كبيرًا وواسعًا وألتصق إفيه "وحش الكون" بها .

واختارت ياسمين عبد العزيز اسم "مهرة" وهو اسم شخصيتها في مسلسل "ضرب نار" المقرر عرضه في رمضان المقبل، وهو العمل المنتظر خاصة أنها كونت ثنائى ناجحًا مع أحمد العوضى واصبح الجمهور ينتظر أعمالهما سويًا.

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته سهير المرشدى، ماجد المصرى و هدى الأتربى، إيمان السيد، بدرية طلبة، تامر نبيل، أحمد عبد الله محمود، تيسير عبد العزيز، وعدد آخر من الفنانين ويسجل العمل التعاون الثالث بين ياسمين والعوضى في الدراما بعدما قدما سوياً مسلسلى "لآخر نفس" و"اللى مالوش كبير".