شكرا لقرائتكم خبر عن بيومى فؤاد يطرح البرومو التشويقى الأول لفيلم "مغامرات كوكو".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان بيومي فؤاد البرومو التشويقي لفيلمه الجديد "مغامرات كوكو" الذي من المقرر عرضه في دور العرض السينمائية المختلفة في فبراير المقبل، ضمن منافسات موسم منتصف العام الدراسي.

وظهر بيومي فؤاد خلال أحداث العمل وهو يتحدث مع الحيوانات، أما شيرين رضا دكتورة بيطرية تجري أبحاثًا على الحيوانات، وعلق "فؤاد" على البرومو عبر حسابه على "فيس بوك": "بسم الله توكلنا على الله، قريبًا في دور العرض فيلم "مغامرات كوكو".. دعواتكم".

فكرة فيلم "مغامرات كوكو"

فيلم "مغامرات كوكو" من بطولة خالد الصاوى، شيرين رضا، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي، أوس أوس، منة فضالي، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، سيناريو وحوار إيهاب نصار، وإخراج إسماعيل فاروق

ويناقش الفيلم قضية الرفق بالحيوان، من خلال صراع الخير والشر، ولكن من خلال منظور جديد بين الحيوانات داخل مستشفى للطب البيطري، حيث يمتلك المستشفى الدكتور فوزي (خالد الصاوى)، فيما يدخل معه في عداء كوكو الذي يجسد دوره بيومي فؤاد، فيما تظهر شيرين رضا بشخصية طبيبة بيطرية وعالمة.



مغامرات كوكو

وأعرب الفنان بيومي فؤاد عن سعادته بتجربته الجديدة في فيلم "مغامرات كوكو"، مشيرا إلى أن الفيلم يحمل مغامرات وأفكارا جديدة غير مألوفة للجمهور، وقال فؤاد في تصريح صحفي إن تقديم دور مختلف هو السبب الحقيقي في موافقته على الفيلم، خصوصا أنه أعجب كثيرا بسيناريو العمل، لأن أهم ما يجذبه للعمل في العادة هو الورق.

وأوضح أنه يجسد دور شخصية كامل دكتور بيطرى محب للحيوانات، وتشهد الأحداث مفارقات كوميدية ، متمنيا أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور عند طرحه بدور العرض السينمائية.