شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى يهنئ شقيقه كريم على فيلمه "أنا لحبيبي": إن شاء الله نجاح كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان أحمد فهمي على تهنئة شقيقه الفنان كريم فهمي على فيلمه الجديد "أنا لحبيبي" الذي من المقرر طرحه 2 فبراير المقبل في دور العرض السينمائية المختلفة.

ونشر أحمد فهمي البوستر الرسمي الفيلم الذي يجمع كريم فهمي بياسمين رئيس، عبر حسابه على "إنستجرام"، معلقًا عليه: "ألف مبروك يا كيمو، ألف مبروك يا ياسمين، مبروك للمنتج الكبير أحمد السبكي والمؤلف محمود زهران والمخرج هادي الباجوري إن شاء الله نجاح كبير".





فيلم "أنا لحبيبي" من بطولة كريم فهمي، ياسمين رئيس، سوسن بدر، بيومي فؤاد، أحمد مالك، محمد الشرنوبي، ومحسن محيي الدين، ومن تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.

قصة فيلم "أنا لحبيبي"

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي رومانسي، ويجسد كريم فهمى خلاله دور كاتب روائي، ومع تتابع الأحداث يعيش قصة حب مع ياسمين رئيس، التي تنتمي لطبقة اجتماعية متوسطة، ويخوضان العديد من الصراعات سويًا خلال العمل.



بوستر فيلم "أنا لحبيبي"

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان كريم فهمى في السينما فيلم "ديدو"، الذي عرض في 2021، وحقق نجاحاً كبيراً وقتها، وشاركه في بطولته حمدي الميرغني، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، وهدى المفتي، وبيومي فؤاد، وضيوف الشرف أحمد فهمي، هشام ماجد، وشيكو، وكان من تأليف كريم فهمي، إخراج عمرو صلاح.