شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يجهز لخطف صفقة نابولي المحتملة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صفحية فرنسية أن نادي باريس سان جيرمان أقترب بشدة من التعاقد مع النجم المغربي عز الدين أوناحي، نجم وسط أونجيه الفرنسي، يأتي ذلك فى ظل رغبة الفريق الباريسي لتعويض غياب باريديس والذي انتقل إلى يوفينتوس مطلع الصيف الماضي.

وأفادت التقارير أن باريس أصبح على بعد خطوات قليلة من إتمام التعاقد مع أوناحي، بعدما تقدم الفريق الباريسي بعرض رسمي إلى نظيره أونجيه بقيمة 30 مليون يورو، العرض الذي يلقي قبولًا كبيرًا من الأخير، والذي يسعي فى الإستثمار من رحيل اللاعب بشكل جيد للفريق.



موقف أونجيه من رحيل أوناحي

وأكدت المصادر أن مسئولي أونجيه لا يمانعون رحيل أوناحي عن الفريق فى الفترة المقبلة، خاصة أن الفريق يعاني بشدة من نقص فى موارده الإقتصادية هذا الموسم، بجانب إقترابه الشديد من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، فى ظل تذبذب نتائج الفريق فى الآونة الأخيرة.



باريس يقطع طريق نابولي فى الصفقة

وأضافت المصادر أن باريس أقترب من قطع الطريق عن نابولي فى إتمام صفقة أوناحي، لا سيما أن الفريق الإيطالي كان قد أقترب بشدة من حسم التعاقد مع اللاعب خلال الفترة الماضية، قبل أن يدخل الجانب الفرنسي فى المفاوضات بشكل قوي خلال الساعات القليلة الماضية.