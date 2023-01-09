شكرا لقرائتكم خبر عن هيو جاكمان يستعد للعودة لدوره المفضل "ولفيرين" عبر تدريبات 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هيو جاكمان خلال تصريحات صحفية لمواقع أجنبية أن الأمر سيستغرق حوالى ستة أشهر من التدريب القوي للاستعداد جسديًا من أجل عودته بصفته ولفيرين في فيلم Deadpool 3، مع ريان رينولدز، وذلك بعدما روج الأخير للفيلم بفيديو مع جاكمان مؤكدًا أنه سيبرح شخصيته ضربًا خلال أحداث الفيلم.

من المقرر أن يعيد هيو جاكمان تمثيل دوره الأكثر شهرة في Deadpool لريان رينولد، مرتديًا المخالب لأول مرة منذ لوجان الذى تم طرحه في عام 2017.



هيو جاكمان

هيو جاكمان يرفض شخصية جيمس بوند

على جانب آخر سبق وكشف الممثل العالمى هيو جاكمان أنه عُرض عليه دور جيمس بوند في فيلم Casino Royale الذى طرح خلال عام 2006، لكنه رفض الدور بسبب التزامه بـ لعب شخصية ولفيرين في سلسلة أفلام X-Men.

في مقابلة جديدة مع موقع Indiewire، كشف جاكمان أنه عُرض عليه دور جيمس بوند بعد نجاح X-Men لكنه رفض، وأجاب قائلاً: "لا أريد لعب شخصية لـ بطل من قبلى، كما أننى لا أريد أن ألعب دور نجم الأكشن البطل".