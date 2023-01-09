شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عادل رئيسة عصابة فى فيلم "البطة الصفراء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجسد الفنانة غادة عادل دور رئيس عصابة في فيلمها الجديد "البطة الصفراء"، ويطلق نفس الاسم على العصابة، ويتورط الفنان محمد عبد الرحمن بالسرقة والتعاون مع العصابة ويقع في العديد من "المطبات" بطريقة كوميديا، وفيلم "البطة الصفرا" من بطولة غادة عادل، ومحمد عبد الرحمن، ومحمود حافظ، وفرح الزاهد، وإبرام سمير، وحسن أبو الروس، وأحمد طلعت، ويشارك صلاح عبدالله وسامي مغاوري وعمرو رمزي كضيوف شرف، قصة وسيناريو وحوار محمود عزت، ومن إنتاج رامي السكري، وإخراج عصام نصار.

شهرة غادة عادل جاءت بعد الإعلانات من خلال مشاركتها أمير الغناء العربى هانى شاكر كموديل في كليب "تخسرى" عام 1997، وبسبب جمالها وأدائها التمثيلى في الكليب تلقت الكثير من العروض وقتها ليكون وش الخير عليها.

وتوالت نجاحات غادة عادل في الكثير من الأعمال السينمائية والدرامية، حيث خاضت بطولة أفلام مثل: "ولاد رزق2"، للنجم أحمد عز، وفيلم "نادى الرجال السرى" مع كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى، وفيلم "كازابلانكا" مع أمير كرارة، ومسلسل "مملكة ابليس" بجزأيه الإثنين، ومسلسل "ليالينا 80"، فيلم "الخطة العامية"، وفيلم "أحمد نوتردام" مع رامز جلال ومسلسل "أحلام سعيدة" مع النجمة يسرا وعرض رمضان الماضى

ولمع اسم النجمة غادة عادل وقتها لتكون الواجهة السينمائية التي يستعين بها النجوم لتكون البطلة أمامهما فقد شاركت في عام 1999 بفيلم "عبود على الحدود" علاء ولي الدين، أحمد حلمي، كريم عبد العزيز وعزت أبو عوف، من إخراج شريف عرفة، ثم في عام 2000 قدمت مسلسل "وجه القمر" وبعدها شاركت في فيلم "بيلية ودماغه العالية" مع محمد هنيدي وسعيد صالح وهالة فاخر ومن إخراج نادر جلال.

وفى عام 2001، قدمت فوازير مع النجم أحمد حلمى بعنوان "خليك جرئ"، وبنفس العام شاركت مع أحمد حلمى ومحمد سعد بطولة فيلم "55 إسعاف"، ومن إخراج مجدى الهوارى، ليزيد بريق غادة عادل وقتها من خلال بطولتها في فيلم "الباشا تلميذ" مع كريم عبد العزيز وحسن حسنى، لتدخل بعدها في مسلسل "مبروك جالك قلق"، بالإضافة إلى 3 أفلام سينمائى هي ملاكى اسكندرية وحمادة يلعب وعيال حبيبة.

واستمرت غادة عادل في تحقيق نجاحها من خلال بطولة فيلم "الوتر" لـ مصطفى شعبان، وفيلم "ابن القنصل"لـ أحمد السقا وخالد صالح، وفى عام 2012 قدمت مسلسلين هما فرح العمدة وسر علنى، لتعود للسينما مرة أخرى في 2013 ببطولة فيلم "على جثتى" مع أحمد حلمى وحسن حسنى، وفى 2014 قدمت مسلسلين هما "مكان في القصر"، والجزء الأول من "سرايا عابدين".

وفى عام 2015، حققت نجاح يضاف لها من خلال بطولة فيلم "اهواك" للنجم تامر حسنى، بالإضافة لبطولة مسلسل "الميزان" عام 2017، لتعاود للسينما من جديد مع النجم أحمد السقا في فيلم "هروب اضطرارى" وكان لعام 2017 وش السعد حيث، كان للنجمة غادة عادل مشاركة أولى مع الزعيم عادل إمام من خلال مسلسل "عفاريت عدلي علام" الذي يجمعها للمرة الأولى به، حيث لعبت غادة شخصية "العفريتة" التي تظهر لعادل إمام وتقتحم حياته وعائلته

وتوالت نجاحات غادة عادل في الكثير من الأعمال السينمائية والدرامية حيث خاضت بطولة أفلام مثل، "ولاد رزق2"، للنجم أحمد عز، وفيلم "نادى الرجال السرى" مع كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى، وفيلم "كازابلانكا" مع أمير كرارة، ومسلسل "مملكة ابليس" بجزئيه الاثنين، ومسلسل "ليالينا 80"، فيلم "الخطة العامية"، وفيلم "أحمد نوتردام" مع رامز جلال ومسلسل " أحلام سعيدة" مع النجمة يسرا وعرض رمضان الماضى.