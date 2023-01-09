شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد وويجز وعنبة وروبى وديسكو مصر يترشحون لجوائز الـ "أفريما" الموسيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة جوائز الموسيقى الأفريقية "أفريما" عن أسماء المطربين المرشحين لجوائزها هذا العام، حيث تواجد من بينهم مطرب الراب ويجز، وترشح النجم أحمد سعد على جائزة أفضل تعاون أفريقى النجم أحمد سعد ومطرب المهرجانات عنبة عن أغنية الملوك للتى قدمهوها العام الماضى، كما ترشحت فرقة ديسكو مصر على جائزة أفضل فرقة موسيقية ثنائية عن أغنية أحلى واحدة، والتي قدموها الفترة الماضية، كما ترشحت الفنانة روبى على جائزة أفضل مطربة عن أغنيتها الأخيرة.

وفى السياق ذاته، ينافس مطرب الراب ويجز على4 جوائز هم جائزة فنان العام، وجائزة أغنية العام "البخت"، جائزة أفضل موسيقى تصويرية في فيلم"بعودة يا بلادي" من فيلم "كباتن الزعتري"، جائزة أفضل مطرب ذكر في شمال إفريقيا، وينافس ويجز عدد من الأسماء الكبيرة في مجال الموسيقى من مصر وأفريقيا منهم: سو الكينج، سنور، بورنا بوي، الجراند توتو، وغيرهم.

يذكر أن جائزة "أفريما" تم تأسيسها عام 2014 تحت رعاية مفوضية الاتحاد الإفريقي، للمساهمة في نشر الموسيقى الأفريقية في العالم، وتعتمد المسابقة على تصويت الجمهور، حيث انه سوف يتم غلق باب التصويت يوم 11 يناير الجاري.