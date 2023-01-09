شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا اللوزى تنضم لمسلسل "المداح 3" مع حمادة هلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الفنانة يسرا اللوزى لأسرة مسلسل "المداح 3" للنجم حمادة هلال والذى انطلق تصويره منذ أيام، حيث تجسد شخصية جديدة تمت إضافتها على أحداث الجزء الثالث من العمل الذى يشهد ظهور العديد من الشخصيات الجديدة وتواجد عدد كبير من الفنانين الذين لم يشاركوا في الجزأين الأول والثانى.

مسلسل "المداح 3" تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة حمادة هلال، هبة مجدى، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، ولاء الشريف، تامر شلتوت، صبحى خليل، هلا السعيد إضافة إلى نجوم الجزء الثالث يسرا اللوزى، محمد رياض، رانيا فريد شوقى خالد زكى، سلمى أبو ضيف وآخرين.

ودارت أحداث العمل حول قصة صابر الطفل الذى تبناه ورباه إمام الجامع، ووقع فى حب فتاة ليسلك طريقاً آخر ويسّخر دعواته لغايات سيئة واستخدام بعض أصحاب السلطة فى تجاراتهم غير المشروعة والعديد من الأمور الأخرى، ثم تراوده سلسلة من الأحلام الغريبة حيث يتبين له أن كل ما يراه في أحلامه يتحقق على أرض الواقع، الأمر الذي يجعل صابر يدخل معركة مع الجن.

يذكر أن كشفت الفنانة يسرا اللوزي عن كواليس فيلمها الجديد "جروب الماميز" المقرر طرحه في السينمات المختلفة يوم 18 يناير الجاري، مشيرة أن الفيلم يجمع بين أحداث واقعية مع مواقف كوميدية، كما يلقي الضوء على المشاكل والضغوطات التي تعاني منها الأمهات مع طرح حلول، منوهًة بأن الفيلم فكرته جيدة.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع لينة الطهطاوي خلال برنامج "كلاكيت" على "نجوم إف إم" أن الفيلم به أكثر من أم وكل شخصية مختلفة عن الأخرى، كما أنها تقدم دور أم تركز في الكثير من الأشياء طوال الوقت، مضيفة أنها بدأت تصوير الفيلم منذ 3 أشهر.

فيلم "جروب الماميز" بطولة روبى ويسرا اللوزي، محمد ثروت، ويعد من الأفلام التى تنتمى لنوعية البطولة الجماعية ويشارك فيه العديد من النجوم، منهم بيومى فؤاد والفيلم تأليف إيهاب بليبل وغادة عبد العال وإخراج عمرو صلاح.