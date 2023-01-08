شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الثانية من روليت.. نجلاء بدر تُخفي خبر حملها عن زوجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عُرضت منذ قليل، الحلقة الثانية من حكاية "روليت" ضمن حكاوي مسلسل "في كل أسبوع حكاية"، والذي يُعرض على قناة Cbc، حيث بدأت الحلقة بعتاب نضال الشافعي الذي يجسد شخصية محمود لزوجته شيرين التي تجسدها نجلاء بدر واتهامها بقتل ابنهما، وتظهر شيرين في حالة بكاء شديد.

تستكمل أحداث الحلقة بمحاولة شيرين للتخلص من الجنين، بعد أن علمت أنها حامل؛ بسبب استعدادها لدخول عمل سينمائي ضخم من بطولتها من أحد المخرجين الكبار رستم، وسافرت الي أمريكا لإجراء عملية إجهاض دون علم زوجها محمود خاصة أنها أخبرته أنها لديها لقاء تلفزيوني في دبي يتطلب سفرها لعدة أيام.

لتنتهي الحلقة علي مفاجأة بأن يبلغها المخرج رستم بإلغاء المشروع السينمائي بعد انسحاب الجهة المنتجة منه وذلك يمثل صدمة كبيرة لشيرين بعد أن تخلصت من الجنين.

حكاية "روليت" مكونة من 5 حلقات وتعرض على قناة cbc من السبت للأربعاء الساعة 8 مساء، والإعادة الساعة 3 صباحاً والساعة 12 ظهراً، كما تعرض على cbc دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 9 صباحاً والساعة 2 مساء، بالإضافة على عرضه بالتزامن على منصة watch it، ويشارك في بطولتها إنجى شرف، دعاء حكم، أحمد يونس، أحمد باسم ومن تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج معتز حسام.

حكاية "روليت" من بطولة نجلاء بدر ونضال الشافعي، وتناقش مشاكل الطلاق والعلاقات الزوجية، من خلال قصة مخرج السينما "محمود الوكيل" وزوجته الممثلة "شيرين زاهر"، حيث يجبرها على لعب لعبة الروليت الروسية الشهيرة، وهي وضع رصاصة في مسدس وتحريك ساقية المسدس، وكل شخص يضغط على الزناد مرة، وهنا يقرر محمود أن من لم تصبه الرصاصة سوف يتحدث عما يشعر به من مشاكل أو مواقف صعبة تجاه الآخر، فتتصاعد الأحداث بينهما.