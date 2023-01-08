شكرا لقرائتكم خبر عن سيد رجب ينضم لأبطال مسلسل "دنيا سمير غانم" ويعرض فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان سيد رجب لأبطال مسلسل النجمة دنيا سمير غانم، والمقرر عرضه في رمضان المقبل في 15 حلقة، من إخراج إسلام خيرى، حيث يعد سيد رجب ثانى المنضمين بعد محمد سلام، ومن المقرر أن ينطلق تصوير المسلسل الأيام المقبلة، عقب اكتمال فريق الممثلين، ومقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

وتجرى الشركة المنتجة حاليًا إبرام التعاقدات مع فريق الممثلين، حيث رشح المخرج إسلام خيرى عدد من الفنانين سيتم التعاقد معهم خلال الأيام المقبلة، كما أوشك خيرى على الانتهاء من معاينة أماكن التصوير التي سيتم التصوير فيها والمشاهد الخارجية .

وتعود دنيا سمير غانم إلى دراما رمضان المقبل 2023 بعد غيابها ثلاثة أعوام، حيث قدمت آخر اعمالها مسلسل "بدل الحدوتة 3" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته هشام ماجد محمد سلام، سمير غانم، أحمد رزق، بيومى فؤاد، شيماء سيف، عمرو وهبة، محمد أوتاكا، دلال عبد العزيز، روجينا، هنا شيحة، وإخراج خالد الحلفاوي.

وانتهى سيد رجب مؤخرًا من تصوير فيلم "ابن الحاج أحمد" بطولة النجم شيكو، والمقرر عرضه في موسم أفلام عيد الفطر المقبل، وهو بطولة رحمة أحمد، عايدة رياض، صبرى فواز، وأخرون، إخراج معتز التونى .