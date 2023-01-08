شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى وياسر جلال فى عزاء والدة طارق لطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، والنجم ياسر جلال، واجب العزاء للنجم طارق لطفى فى وفاة والدته، بمسجد الشرطة بالتجمع الأول، وذلك بعد وافتها المنية يوم الخميس الماضى، وتم تشييع جثمانها من نفس المسجد.

كما حضر العزاء كل من: أحمد السقا وأمير كرارة ومحمد رياض وعلى الحجار ومحمد على رزق ومحمد الشقنقيرى ومحمد المرزبان وخالد محمود وإيمى سالم وأحمد بدير وفتوح أحمد ومحمد الصاوى ومحسن منصور وإنجى المقدم ومحمد جمعة وإيهاب فهمى ودنيا عبد العزيز والمنتج تامر مرسى والمنتج حسام شوقى

ورحلت والدة طارق لطفي الخميس الماضى وكتب عبر حسابه على "فيسبوك"، حسب كتب: "انتقلت إلى رحمة الله أمي الغالية أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

وحرص عدد من الفنانين على دعم الفنان طارق لطفي ومواساته، منهم الفنانة وفاء عامر التي كتبت عبر حسابها على "إنستجرام": "البقاء لله والدوام لله، خالص العزاء والمواساة في وفاة والدة الفنان طارق لطفي"، كما كتب الفنان فتحي عبد الوهاب عبر حسابه على "فيسبوك": "البقاء لله والدوام لله خالص العزاء لصديقي طارق لطفي في وفاة والدته، ربنا يرحمها ويصبره".

وكان "لطفي" قد قدم في رمضان الماضي 2022 مسلسل "جزيرة غمام" الذي حصد نجاحا كبيرا وقت عرضه، وشاركه بطولته كل من: فتحى عبد الوهاب، مى عز الدين، أحمد أمين، رياض الخولى، وعدد كبير من الفنانين، وهو من إخراج حسين المنباوى، وتأليف عبد الرحيم كمال.



















































































