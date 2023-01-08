شكرا لقرائتكم خبر عن طارق لطفي يطلب مشروبات دافئة للمصورين والصحفيين للتغلب على البرد بعزاء والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب النجم طارق لطفى المشروبات الدافئة للمصورين والصحفيين الذين يغطون عزاء والدته فى مسجد الشرطة بالتجمع الأول للتغلب على برودة الجو والأمطار فى لافته إنسانية منه، وذلك بعد وافتها المنية يوم الخميس الماضى وتم تشييع جثمانها من نفس المسجد.

كما حضر العزاء كل من: أحمد السقا و ياسر جلال و أشرف زكى و أمير كرارة و عمرو يوسف و محمد رياض وعلى الحجار و أنوشكا و رشا مهدى محمد على رزق و محمد الشقنقيرى و محمد المرزبان و خالد محمود و إيمى سالم وأحمد بدير و فتوح أحمد و محمد الصاوى و محسن منصور و إنجى المقدم و محمد جمعة و إيهاب فهمى ودنيا عبد العزيز و نشوى مصطفى و تامر مرسى و حسام شوقى

ورحلت والدة طارق لطفي الخميس الماضى وكتب عبر حسابه على "فيسبوك"، حسب كتب: "انتقلت إلى رحمة الله أمي الغالية أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

وحرص عدد من الفنانين على دعم الفنان طارق لطفي ومواساته، منهم الفنانة وفاء عامر التي كتبت عبر حسابها على "انستجرام": "البقاء لله والدوام لله، خالص العزاء والمواساة في وفاة والدة الفنان طارق لطفي"، كما كتب الفنان فتحي عبد الوهاب عبر حسابه على "فيسبوك": "البقاء لله والدوام لله خالص العزاء لصديقي طارق لطفي في وفاة والدته، ربنا يرحمها ويصبره".

وكان "لطفي" قدم في رمضان الماضي 2022 مسلسل "جزيرة غمام" الذي حصد نجاحا كبيرا وقت عرضه، وشاركه بطولته كل من: فتحى عبد الوهاب، مى عز الدين، أحمد أمين، رياض الخولى، وعدد كبير من الفنانين، وهو من إخراج حسين المنباوى، وتأليف عبد الرحيم كمال