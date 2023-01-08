شكرا لقرائتكم خبر عن هبة عبد الغنى تنشر كواليس آخر يوم تصوير من مسلسل "حكايات الماميز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الفنانة هبة عبد الغني، من تصوير جميع مشاهدها خلال السياق الدرامي من مسلسل "حكايات الماميز"، حيث جمعت المشاهد بينها وبين جميع أبطال العمل، وكانت تسود الكواليس جو من الكوميديا والمرح بين كل المشاركين في العمل.

ونشرت هبة عبد الغني، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"، مجموعة من الصور من كواليس آخر يوم تصوير لتقديم شخصيتها بالعمل، وعلقت عليها، قائلة :" فركش مسلسل حكايات جروب الماميز، متحمسة تتفرجو عليه و اعرف رايكم في مدام غادة أدمن الجروب، حكايات شيقه و لذيذه هتقدرو تستمتعو بيها بعد انتهاء حكايات جروب العيلة علي قنوات on tv المصرية، شكرا لكل زمايلي قدام الكاميرا و وراء الكاميرا".

وتجسد هبة شخصية، غادة، وهي أدمن جروب حكايات الماميز خلال أحداث المسلسل.

يشار إلى أن مسلسل "حكايات جروب الماميز"، معالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب وسيناريو وحوار سمر طاهر وريم يوسف ومى سعد وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة خالد سليم، دينا فؤاد، وليد فواز، هبة عبد الغنى، نورهان، أمانى كمال، رباب ممتاز، وياسمين داود وعدد من الأطفال وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي لايت.

ويعد مسلسل" حكايات الماميز"، وهو أحد اجزاء مسلسل "حكايات"، الذي يتم عرضه خلال الفترة الحالية على قناة قناة ON TV، ON TV دراما.

يشار إلي أن آخر أعمال الفنانة هبة عبد الغني، مسلسل "جزيرة غمام"، عرض فى شهر رمضان الماضى، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى وبطولة طارق لطفى، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، عبد العزيز مخيون، محمد جمعة،ميار الغيطي، وظهور خاص للفنانة وفاء عامر إضافة إلي عدد كبير من الفنانين الشباب وضيوف الشرف.

الجدير بالذكر أن مسلسل جزيرة غمام و الذي شاركت في بطولته النجمة هبة عبد الغني قد حصد في الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما العديد من الجوائز منها الديكور و احسن ممثل دور ثاني و احسن مدير تصوير وأحسن ممثل وأحسن مؤلف و احسن مسلسل درامي تليفزيوني.