شكرا لقرائتكم خبر عن طرح البوستر الرسمى لفيلم المطاريد بمشاركة نجومه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف البوستر الرسمي لفيلم "المطاريد" المنتظر عرضه يوم 25 يناير الحالي في دور العرض السينمائية، عن أبطال الفيلم الذى يقوم بتأليفه صلاح الجهيني وعزت أمين، وإخراج ياسر سامي.

وظهر خلال البوستر عدد كبير من نجوم الفيلم مثل أحمد حاتم، إياد نصّار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، محمود الليثي، دنيا سامي، مصطفى غريب، ومحمد مولى.

وتدور أحداث "المطاريد" في إطار كوميدي حول صلاح (أحمد حاتم) الذي يعود من أمريكا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه في الأرياف، بما فيها نادي كرة القدم، ويشارك في بطولة الفيلم أيضاً إياد نصّار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، محمود الليثي، دنيا سامي، مصطفى غريب، ومحمد مولى.

يذكر أن الفيلم بدأت حملته الدعائية بشكل مختلف على كل وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ظهر الفنان محمد محمود وهو يتحدى الفنان محمود البزاوي، مؤكدا أن فريق المطاريد قادر على هزيمة أحد الفرق الرياضية الكبرى، ليتدخل بعدها الفنان أحمد حاتم ويظهر وهو يوقع عقد مع أحد المدربين العالميين، وما زالت الأحداث والمفاجآت تتوالى في الحملة الدعائية.