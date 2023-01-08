شكرا لقرائتكم خبر عن رؤوف عبد العزيز: مشروع "تياترو" تجربة خاصة وأشكر المتحدة عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المخرج رؤوف عبد العزيز أنه تحمس لمشروع العمل الجديد "تياترو" المقرر طرحه قريبًا خاصة أنه فكرة جديدة تمزج بين الدراما والمسرح، وأول مرة تقدم من خلال مجموعة شباب خريجى أكاديمية الفنون.

وأضاف في تصريحات لـ"الخليج 365" من هواياتى مشاهدة عروض مسرحية، ووجدت هؤلاء الشباب في عرض داخل أكاديمية الفنون، وأعجبت بهم وتحدثت حينها مع الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية.

وأشار إلى أنه عرض الفكرة على المتحدة وتحمسوا على الفور تنفيذها، وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور، لأنه مشروع قائم على الشباب، كما أوجه للأستاذ يسرى الفخرانى، رئيس المحتوى الدرامى بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على تحمسه للفكرة ودعمه لها.

وقال رؤوف المشروع كبير ومهم ويشمل عدد من الفنانين الشباب، ويتكون من 30 حلقة، ووجود عدد من النجوم كضيوف شرف.

وأعلن مؤخرا يسرى الفخرانى، رئيس المحتوى الدرامى بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن عمل درامى جديد بعنوان "تياترو"، والذى يضم وجهًا جديدًا، حيث كشف عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عن العمل الدرامى الأضخم قائلاً: مشروع درامي كبير ومهم، قريبًا إن شاء الله، 22 وجها جديدا، موهبة في عمل درامي مختلف، مع 15 نجمًا ونجمة في مسلسل (تياترو) في 30 حلقة، نجوم المستقبل في تياترو، مصر منورة بالمواهب.

وتصدر مؤخرا فيلم "الباب الأخضر" للمخرج رؤوف عبد العزيز قائمة الأفلام الأكثر مشاهدة على منصة watch it بعد انطلاق عرضه بيومى واحد فقط، حيث بدأت المنصة عرضه الأربعاء الماضى 4 يناير، وهو من أعمال watch it الأصلية ويعد آخر كتابات الراحل أسامة أنور عكاشة إذ كتبه في فترة الثمانينات ضمن كتابات الكاتب الراحل التي لم تخرج إلى النور.

فيلم "الباب الأخضر" تصوير وإخراج رؤوف عبد العزيز، وبطولة إياد نصار، سهر الصايغ، خالد الصاوى، محمود عبدالمغنى، بيومى فؤاد، أحمد فؤاد سليم، حمزة العيلى، عابد عنانى، إسلام حافظ، سما ابراهيم، لطيفة فهمى وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه خلال فترة التسعينيات في إطار اجتماعي حول تخلى البشر عن مبادئهم وأخلاقهم.