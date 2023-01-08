شكرا لقرائتكم خبر عن جورج وسوف يقبل تابوت نجله فى مشهد مؤثر خلال الجنازة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدا المطرب جورج وسوف في حالة من الانهيار، خلال جنازة ابنه وديع، مثلما ظهر خلال الفيديو والصور التي تم التقاطها له صباح اليوم، وتداولها قطاع كبير من معجبيه ممن حرصوا على الدعاء له ولابنه ومواساته.

سلطان الطرب لم يتمالك نفسه من البكاء حتى أجلسه المقربون منه، وحاولوا تهدئته دون أي نتيجة، حيث بدا في غاية الأسى وهو يقبل تابوت نجله.



جورج وسوف



جورج وسوف

كما شهدت الجنازة مطالبة سلطان الطرب جورج وسوف متابعيه عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، والمشاركين في جنازة ابنه وديع، والذى رحل عن عالمنا أمس، بعدم إطلاق أي رصاص خلال الجنازة، وقال في فيديو قصير عبر صفحته، "ما بدى أسمع ولا طلقة رصاص.. الله يخليكوا لأولادكو لأن لو حد حصله شيء، الجرح هيكون جرحين.. بترجاكوا لو لي معزة عندكو".



جورج وسوف

وظهر سلطان الطرب في حالة حزن شديدة ووجه باكى أثناء مراسم جنازة نجله الأكبر وديع فى كنيسة القديس نيقولاوس – الأشرفية، صباح اليوم الأحد، واشتد حزن جورج وسوف أثناء كلمة الأب باسيليوس فى مراسم جنازة وديع جورج وسوف فى الأشرفية، والذى قال: "وديع عاش بحسب اسمه على هذه الأرض، لم يكترث بالمجد الذى حمله اسمه الثلاثي، ولم يستغل المجد الأرضى من أجل مجد السنوات، وكان لقب السلطان الأحب لقلبه هو أبو وديع".



جورج وسوف ينهار تمام

وظهرت على جورج ملامح الحزن والانكسار، وقد أحاط به أبناؤه وأفراد عائلته، كما تحدث شقيقه جورج وسوف جونيور عنه بكلمات مؤثرة وسط الحاضرين الكنيسة، حيث قال: "ما كنت متوقع ييجى هالنهار، فليت بكير وكسرت قلبنا وقلب أبيك"، وأضاف: "كيف بدى أرجع، كيف روح على بيتي، مكتبي.. كيف بدى أدق كل يوم إذا عندى مشكلة، مع مين اتروق واتغدى واتعشى.. شو أعمل مشيئة ربنا".