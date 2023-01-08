شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بدير وفتوح أحمد ومحمد الصاوى يقدمون واجب العزاء لـ طارق لطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص كل من الفنان أحمد بدير وفتوح أحمد ومحمد الصاوى على تقديم واجب العزاء للنجم طارق لطفى فى وفاة والدته وذلك بعد أن وافتها المنية يوم الخميس الماضى وتم تشييع جثمانها من نفس المسجد، وذلك بتواجدهم فى مسجد الشرطة بالتجمع الأول.

كما حضر العزاء كل من أحمد السقا وعلى الحجار ومحمد على رزق ومحمد الشقنقيرى ومحمد المرزبان وخالد محمود

ورحلت والدة طارق لطفي الخميس الماضى وكتب عبر حسابه على "فيس بوك"، حسب كتب: "انتقلت إلى رحمة الله أمي الغالية أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

وحرص عدد من الفنانين على دعم الفنان طارق لطفي ومواساته، منهم الفنانة وفاء عامر التي كتبت عبر حسابها على "انستجرام": "البقاء لله والدوام لله، خالص العزاء والمواساة في وفاة والدة الفنان طارق لطفي"، كما كتب الفنان فتحي عبد الوهاب عبر حسابه على "فيسبوك": "البقاء لله والدوام لله خالص العزاء لصديقي طارق لطفي في وفاة والدته، ربنا يرحمها ويصبره".

وكان "لطفي" قدم في رمضان الماضي 2022 مسلسل "جزيرة غمام" الذي حصد نجاحا كبيرا وقت عرضه، وشاركه بطولته كل من: فتحى عبد الوهاب، مى عز الدين، أحمد أمين، رياض الخولى، وعدد كبير من الفنانين، وهو من إخراج حسين المنباوى، وتأليف عبد الرحيم كمال