شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فهمى يروج لفيلمه "أنا لحبيبي" بطرح بوستر العمل قبل عرضه بداية فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان كريم فهمى على الترويج لأحدث أعماله السينمائية والممثلة في فيلم "أنا لحبيبى" حيث طرح عبر حسابه على موقع فيس بوك بوستر فيلمه الجديد مؤكدًا عرضه في دور العرض يوم 2 فبراير المقبل.

الفيلم من بطولة كريم فهمي، ياسمين رئيس، سوسن بدر، بيومي فؤاد، محمد الشرنوبي، ومحسن محيي الدين، ومن تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.

وشارك الفنان كريم فهمى صور تجمعه مع فريق عمل مسرحية "أنستونا" على حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام" مشيدا بفريق العمل، وعلق على الصور قائلا "قبل ما اتفرج على المسرحية كنت ناوى كده كده أنزل صورة استورى كمجاملة لصديقتى دنيا وصديقى محمد أحمد السبكى لكن الحقيقة العمل من كتر ما عجبنى فبقيت متحمس إن كل الناس تشوفه وتتبسط زى ما أنا مبسوط النهاردة فقلت ده محتاج بوست ومش مجاملة نهائى".

الجدير بالذكر أن آخرأعمال الفنان كريم فهمى في السينما فيلم "ديدو"، الذي عرض في 2021، وحقق نجاحاً كبيراً وقتها، وشاركه في بطولته حمدي الميرغني، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، وهدى المفتي، وبيومي فؤاد، وضيوف الشرف أحمد فهمي، هشام ماجد، وشيكو، وكان من تأليف كريم فهمي، إخراج عمرو صلاح.