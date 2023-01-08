شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى فكرى يتلقى العزاء بجانب طارق لطفى.. وعلى الحجار يقدم التعازى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقف الفنان مجدى فكرى، عم النجم طارق لطفى، بجانبه أثناء تلقيه عزاء والدته المقام حاليًا فى مسجد الشرطة بالتجمع الأول، فى وفاة والدته وذلك بعد أن وافتها المنية يوم الخميس الماضى وتم تشييع جثمانها من نفس المسجد.

كما حضر العزاء كل من أحمد السقا وعلى الحجار ومحمد الشقنقيرى ومحمد المرزبان.

ورحلت والدة طارق لطفي الخميس الماضى وكتب عبر حسابه على "فيس بوك"، حسب كتب: "انتقلت إلى رحمة الله أمي الغالية أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

وحرص عدد من الفنانين على دعم الفنان طارق لطفي ومواساته، منهم الفنانة وفاء عامر التي كتبت عبر حسابها على "إنستجرام": "البقاء لله والدوام لله، خالص العزاء والمواساة في وفاة والدة الفنان طارق لطفي"، كما كتب الفنان فتحي عبد الوهاب عبر حسابه على "فيسبوك": "البقاء لله والدوام لله خالص العزاء لصديقي طارق لطفي في وفاة والدته، ربنا يرحمها ويصبره".

وكان "لطفي" قدم في رمضان الماضي 2022 مسلسل "جزيرة غمام" الذي حصد نجاحا كبيرا وقت عرضه، وشاركه بطولته كل من: فتحى عبد الوهاب، مى عز الدين، أحمد أمين، رياض الخولى، وعدد كبير من الفنانين، وهو من إخراج حسين المنباوى، وتأليف عبد الرحيم كمال