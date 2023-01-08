شكرا لقرائتكم خبر عن وصول طارق لطفى لتلقى العزاء فى وفاة والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل النجم طارق لطفى، منذ قليل، إلى مسجد الشرطة بالتجمع الأول، لتلقى العزاء فى وفاة والدته، والتى وافتها المنية الخميس الماضى وتم تشييع جثمانها من نفس المسجد.

ورحلت والدة طارق لطفي الخميس الماضى وكتب عبر حسابه على "فيس بوك"، "انتقلت إلى رحمة الله أمي الغالية أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

وحرص عدد من الفنانين على دعم الفنان طارق لطفي ومواساته، منهم الفنانة وفاء عامر التي كتبت عبر حسابها على "انستجرام": "البقاء لله والدوام لله، خالص العزاء والمواساة في وفاة والدة الفنان طارق لطفي"، كما كتب الفنان فتحي عبد الوهاب عبر حسابه على "فيسبوك": "البقاء لله والدوام لله خالص العزاء لصديقي طارق لطفي في وفاة والدته، ربنا يرحمها ويصبره".

وكان "لطفي" قدم في رمضان الماضي 2022 مسلسل "جزيرة غمام" الذي حصد نجاحا كبيرا وقت عرضه، وشاركه بطولته كل من: فتحى عبد الوهاب، مى عز الدين، أحمد أمين، رياض الخولى، وعدد كبير من الفنانين، وهو من إخراج حسين المنباوى، وتأليف عبد الرحيم كمال.