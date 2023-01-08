من جديد .. هلا رشدي تثير الجدل بغنائها في ساحة المسجد النبوي

كتب امير فتحي في الأحد 8 يناير 2023 06:51 مساءً - أثارت الفنانة هلا رشدي حالة من الجدل بين المتابعين بعد نشرها لمقطع فيديو وهي تغني أمام المسجد النبوي .

فظهرت هلا رشدي في مقطع الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وهي تغني في ساحة الحرم النبوي أغنية “رقت عيناي شوقا” .

وكتبت في تعليقها على الفيديو: “‏السلام عليك يا رسول الله .. السلام عليك يا حبيب الله .. صلوا على محمد” .

https://www.facebook.com/watch/?v=673314917866147&t=13

وكانت قد تعرضت الفنانة هلا رشدي لموجة من الانتقادات والهجوم من جانب متابعيها مؤخرا على خلفية نشرها لمقطع فيديو برفقة نجلها “معز” من داخل الحرم المكي .

فظهرت هلا في الفيديو عبر حسابها على موقع “انستجرام” وهي تقوم بعمل تحدي تيك توك يقوم على التقاط صورا متنوعة بلقطات مختلفة .

الأمر الذي أثار غضب عدد من المتابعين، الذين أعربوا عن استيائهم من قيام هلا رشدي بهذا الأمر أمام الكعبة وداخل الحرم وعدم احترام قدسية المكان .

فجاءت بعض التعليقات مثل: “هو إيه ده بجد يعني الدنيا زنقت معاكي مفيش مكان تاني” و “اخر زمن تريند في الكعبة” و “احترمي بيت الله على الأقل” و ” انتو بتعملوا إيه في الحرم” .

فيما كتبت هلا رشدي في تعليقها على المقطع: “حبيبي يا معز .. قعد ساعات طويلة وما اشتكاش وكان بينزل كل يوم يصلي كل الصلوات ويسمع القرآن والذكر ” .

تابعت: “قولت اتصور معاه كام صورة وألعب معاه شوية .. وتخيلت ساعتها سيدنا النبي وهو بيلاعب أحفاده الحسن والحسين وهما بينطوا على ظهره وهو ساجد وما كانش يرفع راسه من السجود إلا لما يخلصوا لعب” .

واختتمت الفنانة المصرية: “اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله .. تم بحمد الله توثيق ذكرى السعادة والطمأنينة في حضن الحرم” .