شريهان تحتفل بزفاف ابنة شقيقتها الكبرى

كتب امير فتحي في الأحد 8 يناير 2023 06:51 مساءً - احتفلت الفنانة شريهان مساء أمس السبت بزفاف ابنة شقيقتها الكبرى نهلة العوضي، في حفل أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة .

وشارك في إحياء حفل الزفاف الفنان محمد رمضان الذي حضر بصحبة الفنانة زينة، ونشر “رمضان” عبر حسابه على موقع “انستجرام” مقطع فيديو ظهر به وهو يقف إلى جانب العروسين ويغني مجموعة من أشهر أغانيه .

وكتب محمد رمضان في تعليقه على الفيديو: “مبروك للعريس والعروسة ومبروك لأجمل خالة عروسة نجمتنا وحبيبتنا شريهان .. ربنا يسعدكم ويفرحكم دايماً” .

في سياق آخر كانت قد حرصت الفنانة شريهان على تهنئة جمهورها ومتابعيها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” بمناسبة العام الجديد 2023 .

نشرت شريهان صورة لها ظهرت بها بإطلالة شتوية كلاسيكية خطفت الأنظار بجمالها، والتي أشاد المتابعين بها واصفين إياها ب “جميلة الجميلات” .

وكتبت الفنانة المصرية في تعليقها على الصورة: “سنة جديدة سعيدة” .. وفي تغريدة أخرى: “عام سينتهي وآخر سيبدأ” .

تابعت: “أتمنى من اللّٰه في عامنا القادم أن يديم علي العالم أجمع ستره ولطفه وأن يرزقنا راحة البال، وأن يرضى عنا ويرضينا ويرضي قلوبنا” .

أضافت شريهان: “ويرزقنا الأمان والخير والصحة والسلام والطمأنينة والرضا والقناعة .. اللهم عاما لانرى فيه حزناً ولا هماً ولا مرضاً ولا شقاء” .