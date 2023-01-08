شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد العزيز وكمال أبو رية يجتمعان فى "آخر الزمان" بعد 21 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجتمع الثنائى أحمد عبد العزيز وكمال أبو رية ، فى المسلسل الدرامى "آخر الزمان" من تأليف رؤيات فؤاد وإخراج أيمن ويشاركهما البطولة النجوم الفنان أحمد سلامة والفنان محسن منصور والفنانة نرمين ماهر ومجموعة آخرى من النجوم الكبار والشباب.

وتدور أحداث المسلسل من خلال قالب اجتماعي ويناقش تأثير السوشيال ميديا على الشباب ومخاطر إدمانها، وقد بدأ تصوير اول مشاهد المسلسل يوم الخميس الماضي.

وكان أحمد عبد العزيز وكمال أبو رية قبل 21 عامًا من تقديمهما المسلسل الشهير "سوق العصر" الذى تم عرضه عام 2001، والذى حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً، وما زالت المشاهد التي جمعت الثنائى في العمل يتم تداولها على السوشيال ميديا حتى الآن.

وجسد أحمد عبد العزيز في مسلسل "سوق العصر" شخصية منصور المغازى الأخ الأكبر للفنان كمال أبو رية الذى جسد شخصية سيد المغازى، وجمعتهما العديد من المشاهد الدرامية المؤثرة خلال أحداث العمل وتفاعل معها الجمهور سواء وقت عرض العمل أو عند اعادته على أي من القنوات الفضائية.