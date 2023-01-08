الكاميرا تدخل لأول مرة ڤيلا الرداد وإيمي سمير غانم.. ديكور خرافي وألوان هادئة – شاهد الصور!

كتب امير فتحي في الأحد 8 يناير 2023 05:44 مساءً - تستعرض النجمات العرب ديكورات منازلهن من خلال نشر العديد من الصور من داخل منازلهن التي تتميز بالفخامة والبساطة في آن معاً.

وسنأخذكم اليوم بجولة إلى فيلا حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم، وهي مكونة من طابقين مع حوض سباحة خارجي، وتتمتع بديكور يجمع بين روح الشباب العصرية والأناقة الكلاسيكية والراقية، ما يدل على شخصية كل من النجمين المصريين.

منزل إيمي والرداد

من خلال الفيديو المنشور عبر السوشيال ميديا ومن خلال الصور التي جمعناها من حساب الزوجين حسن الرداد وإيمي سمير غانم، يظهر واضحاً أن الفيلا صغيرة وهادئة، تتمتع بتصميم بسيط ولكن رغم ذلك نجد انها مبهرة ولافتة للأنظار برقي ذوقها ولمساتها الهندسية المميزة..

ريسيبشن الفيلا – الصور من حساب كل من حسن الرداد وايمي سمير غانم على انستقرام

تتمتع الواجهة بلون أبيض محايد يتناغم مع نقاء السماء لدرجة توحي بتلاحمهما معًا في ذلك الفضاء الواسع، كما أن ضوء النهار هنا كان قادرًا على إضافة بريق خاص للمبنى.

واجهة الفيلا – الصور من حساب كل من حسن الرداد وايمي سمير غانم على انستقرام

صممت غرفة معيشة حسن الرداد وايمي سمير غانم على الطراز الحديث، حيث انها تأتي على شكل حرف L باللاتينية. كما انها تتمتع بحالة من الهدوء والراحة من الصعب إنكارها، ويظهر ذلك بوضوح في ألوانها الناعمة المستمدة من ألوان الستائر والحوائط على حد سواء.

غرفة المعيشة – الصور من حساب كل من حسن الرداد وايمي سمير غانم على انستقرام

اعتمد النجمان هنا على مجموعة وسائد ملونة تزين الأريكة وتبعث فيها البهجة والحيوية، في محاولة لإخراجها من حالة الهدوء التي تسكنها

في غرفة المعيشة ايضا طاولة بتصميم مميز وسجادة زاهية وملونة، وكرسي عصري مريح خال من أية مساند..

الطابق السفلي للفيلا – الصور من حساب كل من حسن الرداد وايمي سمير غانم على انستقرام

يغلب على غرفة الطعام اللون البني، وهي مكونة من طاولة تحاوطها كراس ناعمة التصميم، مع عناصر إضاءة تعمل على إضافة الجمال على مكوناتها.

ومن هذه الصالة يظهر الطابق العلوي للفيلا من خلال وجود درابزين خشبي أنيق ينقل القاطنين نحو غرف النوم.

ايمي أمام الدرج – الصور من حساب كل من حسن الرداد وايمي سمير غانم على انستقرام

قد لا يأتي المطبخ بمساحة شاسعة، ولكنه كامل متكامل يقبع في بقعة صغيرة من الفيلا؛ وحداته بألوان هادئة كبقية المنزل، وفي الوقت ذاته عملية وشاملة لكافة أغراض الطبخ.

مطبخ أنيق وعصري – الصور من حساب كل من حسن الرداد وايمي سمير غانم على انستقرام

اختيار اللون البني لوحدات المطبخ موفق جدًا، فهو متناسق تمامًا مع لون الأرضية، كما استطاع أن يمنح المطبخ احساسًا بالوسع.

إيمي ودنيا مع صديقاتهما في الرسيبشن في الطابق السفلي من الفيلا – الصور من حساب كل من حسن الرداد وايمي سمير غانم على انستقرام

إيمي سمير غانم وحسن الرداد يرزقان بمولودهما الأول

وعلى صعيد آخر، وبعد مرور ما يقرب من سبع سنوات من زواجهما، استقبل النجمان حسن الرداد وإيمي سمير غانم مولودهما الأول، مصدر قريب من العائلة أكد أن “إيمي” وضعت مولودها الأول في أحد مستشفيات القاهرة.

من جانبه كشف “حسن الرداد” عن سعادته بعد استقبال مولوده الأول، مؤكداً أن الفرحة “مضاعفة” لمصادفة ولادة طفله الأول بنفس يوم ميلاده، حيث يحتفل “حسن الرداد” بيوم مولده في الثاني من يناير، ونشرت “إيمي” صوراً لهما على حسابها بـ “إنستجرام” معبرة عن سعادتها بالحياة مع “الرداد”.

وكتب الرداد عبر إنستجرام: «{لِلَّهِ مُلْك السَّمَوَات وَالْأَرْض يَخْلُق مَا يَشَاء يَهَب لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَب لِمَنْ يَشَاء الذُّكُور}، الحمدلله ربنا رزقنا و فى نفس يوم ميلادى بالطفل فادى حسن الرداد».

وتابع: «اللهم أنبته نباتاً حسناً، واجعله قرة عين لوالديه واحفظه، وبارك لهم فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوى .. وأسأله سبحانه أن يبارك في جميع اولادكم وبناتكم ان شاء الله».

أسماء أبناء حسن الرداد وإيمي سمير غانم

وكشف حسن الرداد عن الأسماء التي يريد أن يطلقها على أولاده، حيث قال في لقاء سابق إنه سيسمي ابنه “فادي” على اسم أخيه المتوفى، وحين يرزق بفتاة يتمنى تسميتها “فادية” على اسم والدته.

وجاء خبر ولادة “إيمي سمير غانم” مفاجأة لجمهورها، حيث كانت حريصة طوال فترة الحمل على إخفائه، عبر ارتدائها لملابس فضفاضة ومحاولاتها إخفاء بطنها ممسكة بحقائبها في أغلب صورها.

وعلى الرغم من نفيها هي وزوجها دائماً أنباء حملها، بعث “حسن” برسالة مبطنة خلال مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثانية، عندما سئل عن حمل “إيمي” فأجاب “ربنا يسهل” بعدما كان يجيب بالنفي القاطع.

وفي سياق آخر، كانت قد هنأت إيمي سمير غانم زوجها حسن الرداد بعيد ميلاده عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، قائلة: «كل سنة وأنت طيب يا أحلى وأجمل حسن».

وتابعت قائلة: «مهما كتبت عنك مش هقدر الاقي كلام يوصف ما شاء الله حبي ليك ربنا يحفظك وينجحك وتعمل كل اللي نفسك فيه».

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