مصطفى خاطر يحتفل بعيد ميلاد زوجته.. والجمهور مصدوم من الشبه الغريب الذي يجمعهما! – «شاهد الصورة»

كتب امير فتحي في الأحد 8 يناير 2023 05:44 مساءً - نشر الفنان مصطفى خاطر صورتين جديدتين تجمعانه بزوجته، بمناسبة عيد ميلادها، الموافق أمس 7 يناير الجاري.

وعلّق “خاطر” على الصور التي شاركها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام“، قائلُا: “كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبتي”.

وتفاعل الجمهور ومتابعي الفنان المصري مع أحدث ظهور لزوجته؛ وأكد الكثيرين على وجود شبه كبير يجمعهما من جهة ملامح الوجه.

زوجة مصطفى خاطر

وكان الفنان مصطفى خاطر قد احتفل بزفافه على السيدة روان هلال في أغسطس عام 2017 في حفل كبير بالقاهرة بأحد الفنادق الكبري حضره نجوم “مسرح مصر” جميعًا: ومن الفنانين حضر أيضًا محمد عادل إمام، ماجد المصري، فتحي عبد الوهاب، بيومي فؤاد، سليمان عيد وأحمد زاهر، ياسمين عبد العزيز وغيرهم.

يُشار أن زوجة الفنان مصطفى خاطـر قد تعرضت إلى التنمّر من قبل بعض روّاد “السوشيال ميديا“، وذلك عقب نشر صور لها وهي حامل في الشهور الأخيرة ومقارنتها بصورة قديمة لها قبل الحمل، وبسبب زيادة وزنها بطبيعة الحمل وتغيير ملامحها انتقدت مجموعة كبيرة ذلك وبدء التنمّر عليها.

“موعد على الغداء” جديد مصطفى خاطر برمضان 2023

وعلى صعيد آخر، ينطلق بعد أيام قليلة تصوير أولى مشاهد مسلسل “موعد على الغداء” بطولة محمد عبد الرحمن، تمهيدًا لعرضه في موسم دراما رمضان 2023 المقبل، حيث إن عملية التحضيرات لازالت قائمة حتى الآن.

وانضم مصطفى خاطر رسميًا للعمل، حيث جاء بديلاً لـ كريم فهمي الذي اعتذر عن المسلسل، قبل أسابيع بسبب ضيق الوقت. وبعدها عُلِم أن هنادي مهنا مُرشحة لمشاركة محمد عبد الرحمن في بطولة المسلسل، بينما مرحلة التعاقد لم تتم بشكلٍ رسمي حتى الآن.

وتواصل الشركة المنتجة والمخرج شادي لينين الرملي، إتمام مرحلة التعاقدات مع باقي الفنانين، الذي سيُعلن عنهم تباعًا خلال الفترة القليلة المقبلة، كما أنه من المفترض تغيير اسم العمل الذي يحمل اسمًا مبدئيًا “موعد على الغداء”.

فيلم “رمسيس باريس”

كما ينتظر مصطفى خاطر، عرض أحدث أعماله “فيلم رمسيس باريس” في موسم أفلام عيد الفطر المقبل، حيث يجمعه العمل بكل من هيفاء وهبي، محمد سلام، حمدي الميرغني، محمد ثروت، محمود حافظ وآخرين، وهو من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى.

وتدور أحداث الفيلم، حول قصة حب تنشأ بين إيزابيل ابنة المحتل الفرنسي حاكم رشيد، وبين الشاب المصري سليم، وتهرب ليلة زفافها على شخص فرنسي لكن والدها يجدها ويرسلها لفرنسا، وهناك تلجأ لساحر مغربي كي يجلب لها سليم بأي وسيلة، فيعطيها الساحر شكمجية بها مخدرات ويطلب منها ارسالها لسليم حتى يستعملها ويحضر لفرنسا، ولكن يتم القبض على سليم وتظل الشكمجية حتى يمر عليها الزمن ويعثر عليها شخص في العصر الحديث.

آخر أعمال مصطفى خاطر

يٌذكر أن أحدث أعمال الفنان مصطفى خاطر فيلم “أشباح اوروبا” بطولتة هيفاء وهبى، تأليف كريم فاروق، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد أبوالسعود، شريف يسرى، إنتاج محمد الوزيرى، إخراج محمد حماقى.

وطُرح لـ “خاطر” مؤخرًا فيلم “تماسيح النيل” في الموسم الشتوي الماضي يناير 2022 وشاركه البطولة نخبة من النجوم الشباب

‎‏‎الفيلم بطولة مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، خالد الصاوي، محمد ثروت، كريم عفيفي، بيومي فؤاد، هنادي مهني، ويزو، محمد جمعة، سليمان عيد، بدرية طلبة، وسوزان نجم الدين. وتأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز.

كما شارك الفنان مصطفى خاطر مرخرًا فيلم “ثانية واحدة” من بطولة دينا الشربيني، علا رشدي، سوسن بدر، أيمن القيسوني، بيومي فؤاد، فتحي عبدالوهاب، شريف دسوقي، أحمد الفيشاوي، عزوز عادل، مصطفى أبوسريع، طاهر أبوليلة، ومن إخراج أكرم فريد، ومن تأليف مصطفى حمدي.

تدور قصة فيلم “ثانية واحدة” حول شاب وفتاة يتعرضان لحادث كبير وهما لا يعرفان بعضهما، ثم يفقد هذا الشاب الذاكرة وتنقلب حياتهما ويحدث بينهما العديد من المواقف الكوميدية، وتتوالى الأحداث في إطار من الكوميديا والرومانسية.

الخليج 365

الخليج 365