جورج وسوف جونيور يودع شقيقه وديع بكلمات مؤثرة وسط بكاء الحاضرين

كتب امير فتحي في الأحد 8 يناير 2023 05:44 مساءً - وجه جورج جونيور نجل الفنان جورج وسوف رسالة إلى شقيقه الراحل “وديع” ودعه من خلالها أثناء مراسم جنازته التي أقيمت ظهر اليوم الاحد في كنيسة مار نقولا .

قال جورج جونيور بكلمات أثرت في جميع الحاضرين خاصة عائلة “وسوف” الذين دخلوا في نوبة من البكاء: “فليت بكير يا خيي، كسرتنا وكسرت قلب ابيك وكسرت قلوبنا كلنا .. أبيك كان أغلى شئ عندك بالدنيا” .

تابع: “كان همك بس يضل مرتاح، كنت عايش كل حياتك كرماله لتشوفه مبسوط ومرتاح .. كلنا بهالعيلة لنا حصة بإسم وديع، أبي أبو وديع، أمي أم وديع، أنا وحاتم إخواته لوديع .. صرنا كلنا هون ووديع مانو معنا” .

أضاف جورج جونيور: “كل اللي بيعرفه بيعرف أد إيه قلبه طيب وخدوم وبيحب العالم وبيفكر بغيره وما بيفكر بحاله، صاحب صاحبه ومحب وبيساعد الكل .. الحياة انا وأخي وأبي وأمي ومراتي وأختي الحياة ما لها معنى من غيرك يا وديع” .

أكمل: “بالنسبة لينا إنت قديس بالسما، إنت ما مت إنت سافرت بعيد وراح نرجع نشوفك قريبا يارب .. أنا كيف بدي أرجع على قطر وشغلي، كيف بدي أرجع على مكتبي وبيتي، إذا عندي مشكلة مع مين بدي احكي واتروق واتغدى واتعشى كل يوم” .

واصل نجل جورج وسوف الأصغر: “هيدي مشيئة ربنا .. بتمنى بعد شهر بس اصير أب انت تحملي بنتي وتغمرها وتتعلق فيك بعمو وديع .. ما تخاف يا حبيبي اسمك هيضل خالد ومحبتك عند كل الناس بتبي .. انت ما فليت إنت بعدك فينا وهتضل فينا يا وديع” .

واختتم: “أنا ما بدي اطول بس بدي اشكر كل شخص حبنا وصلى له ودعا له وعزى فينا وواقف جنبنا وكان موجود اليوم .. أسرة آل وسوف بتشكر الجميع والله يرحمك يا وديع” .