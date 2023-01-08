“إصابة في الظهر وكسور” .. أمل حجازي تتعرض لحادث قوي

كتب امير فتحي في الأحد 8 يناير 2023 05:44 مساءً - كشفت الفنانة المعتزلة أمل حجازي عن تعرضها لحادث قوي أدى إلى إصابة في الظهر وكسور في القدم استدعت تركيب شرائح ومسامير .

نشرت أمل حجازي صورا عبر حسابها على موقع “انستجرام” للأشعة التي أجرتها لقدمها، وكتبت في تعليقها عليها: “صار معي حادث قوي الله لطف فيني، عندي أكثر من كسر برجلي ومتل ما شايفين تم وضع سياخ وبراغي من الداخل وإصابة بالضهر .. الحمدلله على كل شي” .

تابعت: “ياللي حبيت وصلو انه الإنسان إذا كان بكامل صحته وقادر يقوم ويجلس هيدي أكبر نعمة مننساها ومنرجع منتذكرها لما نفقدها .. انك تقدر تنام مش موجوع وتقدر تبرم مرة على جنبك الشمال ومرة على جنبك اليمين براحة هيدي أكبر نعمة كمان مننساها كل ليلة عند النوم” .

أضافت: “إذا مرض الإنسان وطلبو منه كل ماله ليتعافى ما بيتأخر ولا لحظة انه يخسر كل ماله مقابل صحته فإدا كنت فقير وما بتشكي من أي أوجاع ومرض فأنت أكبر غني .. الحمد والشكر لله في جميع الأحوال في السراء والضراء .. ادعولي بالشفاء والله يشفي كل مريض” .