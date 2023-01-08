شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى يطرح أغنية "بتفتكرنى ساعات" من ألبوم "معايا هتبدع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم رامى صبرى أحدث أغانيه التى تحمل اسم "بتفتكرنى ساعات" من أغانى ألبومه الجديد "معايا هتبدع"، وهى من كلمات تامر حسين وتوزيع طارق توكل، وتصدرت الأغنية التريند عقب طرحها .

وطرح مؤخرا النجم رامى صبرى، أغنية جديدة تحمل اسم "انت الأصل" من أغانى ألبومه الجديد "معايا هتبدع"، وهى من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع تميم .

واحتفل مؤخرا رامى صبرى بتصدر أغنيته الجديدة "يمكن خير" تريند يوتيوب بعد 24 ساعة من طرحها، حيث نشر صورة من تصدر الأغنية من خلال حسابه على موقع توتير وعلق عليها بـ"فى أول 24 ساعة رقم 1 فى اليوتيوب".

ويحتوى ألبوم رامى صبرى الذى يحمل اسم "معايا هتبدع" على 8 أغنيات متنوعة، بدأ طرحها من 20 ديسمبر الجارى ويستمر حتى يوم 6 يناير المقبل، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة.

يضم ألبوم رامى صبرى "معايا هتبدَّع" 3 أغنيات من ألحانه هى "يمكن خير" من كلمات أحمد على موسى، وتوزيع ومكس وماستر طارق توكل، أما ثانى أغنية من ألحانه هي "لما بيوحشنى" من كلمات أحمد على موسى وتوزيع ومكس وماستر طارق توكل وسيتم طرحها يوم 27 ديسمبر، أما الأغنية الثالثة فهي "احنا في حتة تانية" من كلمات محمد القياتى وتوزيع ومكس وماستر اطرق توكل وسيتم طرحها يوم 29 ديسمبر.

ويضم ألبوم رامى صبرى "معايا هتبدع" 5 أغنيات بتوقيع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين، وهى الأغنية الرئيسية للألبوم "معايا هتبدع" من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع ومكس وماستر طارق توكل .

كما يضم الألبوم أغنية "حبينا" من كلمات تامر حسين وألحان مدين، وتوزيع مكس وماستر طارق توكل، وأغنية "أنت الأصل" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع ومكس وماستر تميم .

أما أغنية "بتفتكرنى" فهى من كلمات تامر حسين وألحان أحمد حسين وتوزيع ومكس وماستر طارق توكل، والأغنية الأخيرة فى الألبوم بعنوان "فاكر نفسك هدية"، من كلمات احمد على موسى، وألحان مدين، وتوزيع مكس وماستر جلال حمداوى.