شكرا لقرائتكم خبر عن انفصال كايلى جينر وترافيس سكوت للمرة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت تقارير صحفية عالمية بانفصال عارضة الأزياء الشهيرة كايلي جينر وحبيبها الفنان ترافيس سكوت بعد نحو سنة من حل الخلافات الشخصية السابقة وعودة العلاقة الرومانسية بينهما، وكان من المفترض أن يقضي الثنائي عطلتهما مع بعض، لكن كايلي ذهبت إلى أسبن لتكون مع عائلتها وأصدقائها عارضة الأزياء هايلي والنجم جاستن بيبر وستاسي كارانيكولاو، وفقا لموقع "إندبندنت".

ووفقا لموقع إندبندنت، هذة ليست المرة الأولى التي ينفصل فيها الثنائي فسبق وحدث ذلك عدة مرات بينما تبقى علاقتهما العائلية وصداقتهما قوية.



التقرير من المصدر

علاقة الثنائى سيئة للغاية

وأوضح التقرير أن علاقة الثنائي كانت بالسابق متقطعة، والتي بدأت بعد أن التقيا في Coachella عام 2017، ثم أعادا إحياء علاقتهما الرومانسية في أوائل عام 2020 قبل الترحيب بطفلهما الثاني في فبراير من العام الماضى.



كايلى وصديقها

حقيقة خيانه ترافيس لكايلي جينر

وفي أكتوبر 2022، أثار ترافيس شائعات عن الخيانة عندما شاركت عارضة الأزياء روجان كار صورة معه على إنستجرام، وللحد من التكهنات وقتها، خرج ترافيس سكوت عن صمته برسالة شاركها عبر ستوري حسابه الرسمي على "إنستجرام" قائلًا "هناك الكثير من الأشياء الغريبة تحدث، كان هناك شخص غير مدعو يلتقط صورًا لما كان من المفترض أن يكون مجموعة مغلقة أثناء تصوير مقطع فيديو، للمرة الأخيرة، لا أعرف هذا الشخص، لم أكن مع هذا الشخص من قبل، لذا يرجى التوقف عن التلاعب المستمر ورواية القصص الخيالية".

ويشار إلى أنه فى نهاية شهر ديسمبر الماضى، ظهرت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كايلى جينر أثناء شراءها عدد من المستلزمات بنفسها وفقاً لتقرير موقع الديلي ميل مؤخراً، في مدينة لوس أنجلوس إذ بدت بمفردها وهى داخل أحد المتاجر الراقية مثلما أفاد التقرير بواسطة الصور التي التقطت لها وهى تمسك في يديها بكوب من النسكافيه.

وكانت كايلي جينر فضلت الاستمتاع بوقتها مؤخرًا بصحبة ابنتها "ستورمي" إلى ديزني لاند، من أجل قضاء يوم طويل تمرح فيه بصحبتها، ومعهم 6 مساعدين اصطحبوها مثلما أكد تقرير الديلي ميل محاولين توفير الوقت لها ومساعدتها بين زحام ديزني لاند التي تعتبر قبلة كل محبي الترفيه على مستوي العالم.