شكرا لقرائتكم خبر عن جورج وسوف يطالب المشاركين بجنازة ابنه بعدم إطلاق الرصاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب سلطان الطرب جورج وسوف متابعيه عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، والمشاركين في جنازة ابنه وديع، والذى رحل عن عالمنا أمس، بعدم إطلاق أي رصاص خلال الجنازة، وقال في فيديو قصير عبر صفحته، "مابدى أسمع ولا طلقة رصاص.. الله يخليكوا لأولادكوا لأن لو حد حصله شيء، الجرح هيكون جرحين.. بترجاكوا لو لي معزة عندكوا".

حالة حزن

وظهر سلطان الطرب في حالة حزن شديدة ووجه باكى أثناء مراسم جنازة نجله الأكبر وديع فى كنيسة القديس نيقولاوس – الأشرفية، صباح اليوم الأحد، واشتد حزن جورج وسوف أثناء كلمة الأب باسيليوس فى مراسم جنازة وديع جورج وسوف فى الأشرفية، والذى قال "وديع عاش بحسب اسمه على هذه الأرض، لم يكترث بالمجد الذى حمله اسمه الثلاثي، ولم يستغل المجد الأرضى من أجل مجد السنوات، وكان لقب السلطان الأحب لقلبه هو أبو وديع".

ملامح الانكسار

وظهر جورج وملامح الحزن والانكسار عليه وقد أحاط به أبناؤه وأفراد عائلته، كما تحدث شقيقه جورج وسوف جونيور عنه بكلمات مؤثرة وسط الحاضرين الكنيسة، حيث قال "ما كنت متوقع يجى هالنهار، فليت بكير وكسرت قلبنا وقلب أبيك"، وأضاف: "كيف بدى ارجع، كيف روح على بيتي، مكتبي.. كيف بدى أدق كل يوم اذا عندى مشكلة، مع مين اتروق واتغدى واتعشى.. شو اعمل مشيئة ربنا".