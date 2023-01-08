شكرا لقرائتكم خبر عن عاش بحسب اسمه على الأرض.. بكاء وحزن جورج وسوف أثناء جنازة ابنه "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر سلطان الطرب جورج وسوف، في حالة حزن شديدة ووجه باكى أثناء مراسم جنازة نجله الأكبر وديع فى كنيسة القديس نيقولاوس – الأشرفية، صباح اليوم الأحد، واشتد حزن جورج وسوف أثناء كلمة الأب باسيليوس فى مراسم جنازة وديع جورج وسوف فى الأشرفية، والذى قال "وديع عاش بحسب اسمه على هذه الأرض، لم يكترث بالمجد الذى حمله اسمه الثلاثي، ولم يستغل المجد الأرضى من أجل مجد السنوات، وكان لقب السلطان الأحب لقلبه هو أبو وديع".

وظهر جورج وملامح الحزن والانكسار عليه وقد أحاط به أبناؤه وأفراد عائلته، كما تحدث شقيقه جورج وسوف جونيور عنه بكلمات مؤثرة وسط الحاضرين الكنيسة، حيث قال "ما كنت متوقع يجى هالنهار، فليت بكير وكسرت قلبنا وقلب أبيك"، وأضاف: "كيف بدى ارجع، كيف روح على بيتي، مكتبي.. كيف بدى أدق كل يوم اذا عندى مشكلة، مع مين اتروق واتغدى واتعشى.. شو اعمل مشيئة ربنا".



بكاء جورج وسوف أثناء جنازة ابنه

وتابع: "كنت أتمنى بعد شهر تحمل بنتى وتغمرها وهى تتعلق فيك.. عمو وديع.. اسمك رح يضل، انت ما فليت، بعدك فينا"، وأضاف: "بالنسبة لى ولوالدى وشقيقى وشقيقتى ووالدتى وزوجتي، بطل قلها معنا الحياة، وأنت قديس لنا فى السماء ولم تمت بل سافرت، الجميع يعرف كم كان وديع خدوماً ويحبّ الجميع ويساعد الجميع".

فيما قدم كل من النجوم وليد توفيق ورامى عياش وعاصى الحلانى ومروان خورى ومايا دياب وملحم زين ونادين الراسى واجب العزاء أمس السبت لسلطان الطرب جورج وسوف فى وديع نجله الأكبر، فى صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس "الأشرفية".



بكاء جورج وسوف علي ابنه وديع

وتوفى وديع جورج وسوف، ابن الفنان الكبير جورج وسوف، أول أمس الجمعة، بعد أزمة صحية تعرض لها جراء مضاعفات عملية "تكميم المعدة" التى أجراها مؤخرًا.

وشهدت الساعات الأخيرة فى وفاة وديع جورج وسوف، دخوله المستشفى يوم 27 ديسمبر لإجراء عملية تحويل مسار المعدة، وبعد إجراء العملية عاد إلى البيت لكنه خلال الأيام الماضية أصيب بنزيف فى المعدة فتم نقله إلى مستشفى "مار يوسف".

وديع جورج وسوف تعرض لأزمة قلبية ودخل العناية المركزة محاطًا بأصدقائه وأهله، وكان يقاوم المرض حتى آخر نفس فيه.



جورج وسوف يبكى ابنه وديع

ونعى عدد من نجوم لبنان على صفحات التواصل الاجتماعى وديع نجل الفنان الكبير جورج وسوف، حيث كتبت إليسا على صفحتها: "الفرقة صعبة كتير، يا رب حكمتك أكبر، بس الفراق بيوجّع كتير والمصيبة كبيرة. قلبى معك أبو وديع حامل اسم ابنك كل عمرك وهلق حامل وجع فراقو. الله يعطيك القوة".

وكتبت كارول سماحة: "مش قادرة صدق شو هالخبر الحزين وديع جورج وسوف صار بين إيديك يا رب الله يصبر أمك وبيك وإخواتك على كسرة قلبن عليك"، كما نعاه النجم وليد توفيق.

ونعت النجمة اللبنانية ديانا حداد ابن النجم جورج وسوف، حيث علقت على صفحة التواصل الاجتماعى تويتر، وقالت: "وديع جورج وسوف يا الله هالخبر شو صعب وشو بشع، الله يرحمه ويصبر قلب عائلته قلب استاذنا جورج وسوف".

وكتبت المطربة نوال الزغبى قائلة على صفحة التواصل الاجتماعى: "الله يرحمك يا وديع ويصبر أمك وأبوك".

كما نعاه عدد من النجوم المصريين، إذ قدم الفنان هانى شاكر النعى فى وفاة ابن النجم جورج وسوف، حيث علق على صفحة التواصل الاجتماعى قائلا: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره لا تقول إلا ما يرضى الله إنا لله وإنا إليه راجعون، أشاطر أخى وحبيبى الفنان الكبير جورج وسوف أحزانه فى وفاة ابنه الغالى وديع، وأدعوا له بالصبر على هذا الابتلاء العظيم ابتلاء الأنبياء، اللهم اربط على قلبه وعلى قلب أسرته ومحبيه وارزقهم الصبر والسلوان".

ونعت النجمة أنغام وديع ابن النجم جورج وسوف، حيث علقت على صفحة التواصل الاجتماعى تويتر وقالت: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. خالص التعازى فى وفاة وديع جورج وسوف الله يرحمه ويحسن إليه، ويصبرك يا أبو وديع ويربط على قلبك وقلب أمه.. إنا لله وإنا إليه راجعون".