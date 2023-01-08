شكرا لقرائتكم خبر عن عشاق سيلين ديون يقيمون وقفة احتجاجية بعد استبعادها من قائمة أعظم 200 مغنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجموعة من عشاق النجمة العالمية سيلين ديون الاحتجاج أمام مبنى مجلة رولينج ستون فى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، بعدما قامت المجلة باستبعاد المطربة الكندية الشهيرة من قائمة "أعظم 200 مغنى فى كل العصور".

تفاصيل احتجاج عشاق سيلين ديون

وحسبما نشر موقع theblast قررت مجموعة من محبى سيلين ديون التوجه إلى نيويورك وقطع مسافة تزيد على 6 ساعات من أجل الوصول إلى المجلة والكشف عن غضبهم تجاه هذه القائمة، حيث تنتمى المجموعة التى قدمت من كندا لنادى معجبى سيلين ديون، ورفع المحتجون على هذه القائمة العديد من اللافتات كما هتفوا بشكل متواصل باسم سيلين ديون وطالبوا بالعدالة فى الاختيار، وقد كشف المحتجون على أن تنظيمهم لهذا الوقفة قد تم التخطيط له عقب الإعلان عن القائمة وذلك وفقا لـ variety، ولم تكشف حتى الآن مجلة رولينج ستون عن موقفها من الاحتجاج على القائمة التى اعلنت عنها.



سيلين ديون

سيلين تلتزم الصمت

فى حين لم تعلق سيلين ديون حتى الآن أو توجه رسالة لجمهورها وتحديدا بعد حالة الغضب التى سيطرت على معجبيها حول العالم وقيامهم بالخطوة الاحتجاجية، ولم تصدر النجمة الكندية بيان أو تعليق عبر حساباتها الرسمية على السوشيال ميديا، خصوصا أنها فى الفترة الماضية قد صدمت جمهورها بالإعلان عن إصابتها باضطراب عصبى نادر يسمى متلازمة الشخص المتيبس (SPS)، وهو مرض يؤدى إلى تصلب فى العضلات وإعاقة الحركة بشكل يصعب السيطرة عليه، لذلك الغت جولتها العالمية، بعدما أعلنت عن الخبر بنفسها من خلال فيديو على إنستجرام الخاص بها.