عمرو مصطفى: “أنا الملحن الوحيد اللي لازم المطرب يتحايل عليا بالشهور علشان اشتغل معاه”

كتب امير فتحي في الأحد 8 يناير 2023 03:50 مساءً - أثار الفنان والملحن عمرو مصطفى ضجة في الساعات الماضية بتصريحاته حول علاقته بالنجوم الذين يعمل معهم، مشيرا إلى أنه الملحن الوحيد الذي يلح أي فنان لكي يعمل معه .

قال عمرو مصطفى في تصريحاته بلقاء مع قناة “القاهرة والناس”: “أنا الملحن الوحيد اللي لازم المطرب يتحايل عليا علشان اشتغله، يتحايل وكتير يعني يقعد يتحايل أوي مثلا 4 5 شهور عشان ياخد أغنية” .

تابع: “أنا مش زعلان ان حد ألحنله ولا ملحنلوش، بالعكس مفيش حد خالص مهم .. مفيش حد مهم، المهم هو الناس اللي بتحبك والناس اللي بتحبك دول هم الجمهور، الجمهور هو المهم لكن البني آدمين اللي بتعمليلهم أغاني بمقابل مادي مش عايز المادة ومش عايز أشوفك اصلا” .

أضاف: “هي القصة كده والحياة كده فلازم الناس افهمها عشان فيه بعض الجمهور يقولك إيه يا عمرو مين اللي خسرك، لا يا جماعة أنا اللي بتنازل عن الناس مش الناس اللي بتتنازل عني وأنا دايما اللي بعمل بلوك” .

وبسؤاله عن أحلامه في العام الجديد، أجاب عمرو مصطفى: “أولادي يتخرجوا من الجامعة واطمن عليهم .. هو ده جلمي ومعنديش أحلام تانية وإني أفضل الناس الأغاني بتاعتي بيحبوها وواصلالهم وبتقدم رسايل وبتعالج البشر” .