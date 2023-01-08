“قررت احتفل بشكل مختلف خالص” .. هنا الزاهد تحتفل بعيد ميلادها ال 29 بهذه الطريقة

كتب امير فتحي في الأحد 8 يناير 2023 03:50 مساءً - قررت الفنانة هنا زاهد الاحتفال بعيد ميلادها لهذا العام والذي وافق يوم 5 يناير الماضي بطريقة مختلفة عما اعتادت عليه، حيث حرصت على التواجد وقضاء أول أيام عامها الجديد مع أطفال مستشفى 57357 لعلاج مرضى السرطان من الأطفال .

نشرت هنا الزاهد مقطع فيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”، ظهرت به وهي تتحدث عن أنها كانت دائما تحتفل بعيد ميلادها مع أهلها وأصدقائها، ولكنها قررت الاحتفال به هذا العام بشكل مختلف .

فقالت: “صباح الخير .. النهاردة يوم 1/5 يوم عيد ميلادي .. كنت دايما بحتفل بيه مع أهلي ومع صحابي ودايما يعملولي حفلة مفاجأة وبكون عارفة إنهم عاملينلي وبعمل نفسي مش عارفة، بس النهاردة قررت احتفل بيه بشكل مختلف خالص عن كل سنة” .

ثم تضمن الفيديو لقطات من تجهيز هنا الزاهد لزيارتها للمستشفى، حيث جهزت عدد من الهدايا التي سوف تهديها للأطفال، كما ظهرت أثناء تواجدها بالمستشفى واستقبال الأطفال لها ولقائها بهم وحرصها على الحديث والتقاط الصور معهم .

وكتبت هنا في تعليقها على الفيديو: “النهاردة بقيت 29 سنة، آخر سنة في العشرينات. قررت انه يبقى مختلف وسنة جديدة عليا .. قررت محدش يجيبلي أي هدية وـنا اللي اجيب السنة دي 29 هدية .. قضيت أجمل يوم في 57357، احتفلت معاهم بعيد ميلادي” .

تابعت: “انتوا اسعدتوني يمكن أكتر بكتير من ما أنا اسعدتكوا، طاقة ايجابية رهيبة حسيت بيها النهاردة .. ربنا يسعد قلبكوا زي ما فرحتوني .. ياريت تروحوا تزوروا الأطفال هناك مش بس هتبسطوهم، انتوا كمان هتتبسطوا زيي النهاردة” .