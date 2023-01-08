فنان مصري شهير يعاني من مرض تصلب الأعصاب المتعدد: “17 سنة قاعد مكاني مش بتحرك ومرضي صعب ومكلف”

كتب امير فتحي في الأحد 8 يناير 2023 03:50 مساءً - كشف الفنان عمرو محمد علي عن تطورات حالته الصحية إثر إصابته بمرض تصلب الأعصاب المتعدد، والذي يعاني منه منذ 17 عاما وكان سببا في ابتعاده عن الساحة الفنية .

طمأن الفنان عمرو محمد علي في مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء dmc” مع الإعلامية إيمان الحصري محبيه وجمهوره على وضعه وأنه بخير، لافتا إلى أن وفدا من نقابة المهن التمثيلية حرص على زيارته في منزله وعدد من زملائه للاطمئنان عليه .

أشار عمرو محمد علي إلى أن النقابة برئاسة الفنان أشرف زكي تهتم به وبوضعه موجها الشكر له، مضيفا أنه بحاجة إلى العلاج وهو ما طلبه من النقابة للاهتمام بهذا الأمر نظرا لكونه مكلف .

أضاف: “أنا بعيد عن الشغل من 2006 لإن داهمني المرض والمرض ده صعب شوية اللي هو التهاب الأعصاب وربنا يتم شفايا على خير .. المرض صعب العلاج فيه وإني اتعالج منه إلا عن طريق ربنا سبحانه وتعالى فقط” .

أكمل: “هذا المرض علاجه مكلف جدا جدا فربنا سبحانه وتعالي يقدرني أو يقدر الناس اللي شايفاني والناس اللي بتحبني إنها تساعدني .. أنا 17 سنة قاعد، نايم مبتحركش وكنت باخد علاج بس مش اللي هو مش العلاج القوي .. حد يشوفني في العلاج ويهتم بيا” .

يذكر أن يذكر أن الفنان عمرو محمد علي بدأ مشواره الفني في الطفولة في منتصف الثمانينيات، واشتهر بشخصية “شقشق” في مسلسل “أرابيسك” .

وشارك أيضا في عدد من الأعمال الفنية البارزة منها: ليالي الحلمية، مستر كاراتيه، العذراء والعقرب، حكايات مجنونة، حواء والتفاحة وريا وسكينة .