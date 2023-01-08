شكرا لقرائتكم خبر عن جورج جونيور يودع شقيقه وديع بكلمات مؤثرة.. وانهيار جورج وسوف من البكاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع جورج جونيور، شقيقه الأكبر وديع فى كنيسة القديس نيقولاوس – الأشرفية بكلمات مؤثرة بعد صلاة الجنازة عليه، ولما يتحمل سلطان الطرب جورج وسوف الكلمات وانهار من البكاء.

وقال جورج جونيور: "أخويا يا حبيبى مكنتش متوقع أنى هقف فى عزاء مشيت بدرى كسرتنا كلنا وكسرت قلب الوالد وكسرت قلوبنا كلنا والدك كان أغلى حاجة عندك كان همك بس يضل مرتاح كنت عايش طول حياتك عشان يفضل مرتاح وتشوفه مبسوط ومرتاح كلنا لينا حصة فى اسم وديع أبو وديع وأم وديع وأنا وأخواتى وكلنا هنا وأنت مش هنا الكل بيعرف قد إيه خدوم وقلبك طيب الحياة وقفت بالنسبة لينا لما أنت موت، هتفضل جوه قلبنا كلنا".









وقدم كل من النجوم وليد توفيق ورامى عياش وعاصى الحلانى ومروان خورى ومايا دياب وملحم زين ونادين الراسى واجب العزاء أمس السبت لسلطان الطرب جورج وسوف في وديع نجله الأكبر، في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس "الأشرفية".

وتوفى وديع جورج وسوف، ابن الفنان الكبير جورج وسوف، أول أمس الجمعة، بعد أزمة صحية تعرض لها جراء مضاعفات عملية "تصغير المعدة" التى أجراها مؤخرا.

وشهدت الساعات الأخيرة فى وفاة وديع جورج وسوف، دخوله المستشفى يوم 27 ديسمبر لإجراء عملية تحويل مسار المعدة، وبعد إجراء العملية عاد إلى البيت لكنه خلال الأيام الماضية أصيب بنزيف فى المعدة فتم نقله إلى مستشفى "مار يوسف" .

وديع جورج وسوف تعرض لأزمة قلبية ودخل العناية المركزة محاطًا بأصدقائه وأهله، وكان يقاوم المرض حتى آخر نفس فيه.

ونعى عدد من نجوم لبنان على صفحات التواصل الاجتماعى وديع نجل الفنان الكبير جورج وسوف، حيث كتبت إليسا على صفحتها: "الفرقة صعبة كتير، يا رب حكمتك أكبر، بس الفراق بيوجّع كتير والمصيبة كبيرة. قلبى معك أبو وديع حامل اسم ابنك كل عمرك وهلق حامل وجع فراقو. الله يعطيك القوة".

وكتبت كارول سماحة: "مش قادرة صدق شو هالخبر الحزين وديع جورج وسوف صار بين إيديك يا رب الله يصبر أمك وبيك وإخواتك على كسرة قلبن عليك"، كما نعاه النجم وليد توفيق.

ونعت النجمة اللبنانية ديانا حداد ابن النجم جورج وسوف، حيث علقت على صفحة التواصل الاجتماعى تويتر، وقالت: "وديع جورج وسوف يا الله هالخبر شو صعب وشو بشع، الله يرحمه ويصبر قلب عائلته قلب استاذنا جورج وسوف".

وكتبت المطربة نوال الزغبى قائلة على صفحة التواصل الاجتماعى: "الله يرحمك يا وديع ويصبر أمك وأبوك".

كما نعاه عدد من النجوم المصريين، إذ قدم الفنان هانى شاكر النعى فى وفاة ابن النجم جورج وسوف، حيث علق على صفحة التواصل الاجتماعى قائلا: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره لا تقول إلا ما يرضى الله إنا لله وإنا إليه راجعون، أشاطر أخى وحبيبى الفنان الكبير جورج وسوف أحزانه فى وفاة ابنه الغالى وديع، وأدعوا له بالصبر على هذا الابتلاء العظيم ابتلاء الأنبياء، اللهم اربط على قلبه وعلى قلب أسرته ومحبيه وارزقهم الصبر والسلوان".