شكرا لقرائتكم خبر عن ويجز الأكثر ترشحًا لـ "أفريما" من مصر وينافس بـ 4 جوائز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة جوائز الموسيقى الأفريقية "أفريما" عن أسماء المطربين المرشحين لجوائزها هذا العام، حيث تواجد من بينهم ويجز، الذي تم ترشيحه لـ 4 جوائز هم جائزة فنان العام، وجائزة أغنية العام "البخت"، جائزة أفضل موسيقى تصويرية في فيلم "بعودة يا بلادي" من فيلم "كباتن الزعتري"، جائزة أفضل مطرب في شمال أفريقيا، وينافس ويجز عدد من الأسماء الكبيرة في مجال الموسيقى من مصر وأفريقيا منهم: سو الكينج، سنور، بورنا بوي، الجراند توتو، وغيرهم.

يذكر أن جائزة "أفريما" تم تأسيسها عام 2014 تحت رعاية مفوضية الاتحاد الأفريقي، للمساهمة في نشر الموسيقى الأفريقية في العالم، وتعتمد المسابقة على تصويت الجمهور، حيث انه سوف يتم غلق باب التصويت يوم 11 يناير الجاري.



ويجز

قال المطرب ويجزفي بيان صحفي، إنه يحاول بقدر المستطاع الاجتهاد في موسيقى الراب، مضيفًا: "أنا شاطر فيها وأحاول أبقى نشط بشتى الطرق، وإذا عجبني نوع مزيكا جديدة سأقدمها، وأحب دائما استطلاع رأي الناس فيما أقدمه.. طول ما أنا عايش أتعلم وأخوض تجربة جديدة".

أضاف ويجز، مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنه يحاول الابتكار في موسيقى الراب والخروج من القوالب التقليدية، وتقديم كل ما يليق بالجمهور، وهو يتمنى زيادة مساحته الإبداعية حتى يصل إلى آخر قدراته.