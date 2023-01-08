شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة أطفال الزمن الجميل للفنان عمرو محمد على "شقشق" صديق الفن والطفولة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار عدد من أطفال الزمن الجميل صديق طفولتهم الفنان عمرو محمد على فى منزله مساء أمس السبت بعد نشر الخليج 365 بأول ظهور وحوار للفنان الموهوب بعد غياب أكثر من 17 عامًا عن الأضواء.

وكان بين الوفد الذى زار عمرو محمد على الشهير بشقشق فى مسلسل أرابيسك الفنانة هند حسنى الشهيرة بدورها فى مسرحية "هالة حبيبتى"، وزوجها حسام فاروق، والفنان محمد عبد الواحد أحد أبطال فيلم أفواه وأرانب، والفنان كريم الحسينى بطل الذى شارك فى أفلام شمس الزناتى والمولد وغيرها، والفنان عمرو خليل الذى شارك فى مسلسلى ليلة القبض على فاطمة وهند والدكتور نعمان وغيرها، والفنان والمخرج أحمد عقل الشهير بدور سقراط فى فيلم العفاريت، والفنانة دعاء السراج.

وجمعت هؤلاء النجوم عشرة طويلة وأعمال عديدة فترة الطفولة وكانوا من أشهر أطفال الفن فى الزمن الجميل وشاركوا فى العديد من الأعمال الخالدة، ولم يتقابلوا مع رفيق عمرهم الفنان عمرو محمد على منذ سنوات طويلة بعد أن فرقتهم الأيام والمجالات، واختفى عمرو محمد على الشهير بشقشق منذ سنوات بسبب إصابته بمرض التصلب المتعدد حتى كشف ”الخليج 365” أسباب غيابه فى حوار أجراه معه برنامج حكايات زينب.

وبعد الحوار عرف أصدقاء الزمن الجميل مكان وحالة صديقهم وتواصلوا معه وحرصوا على زيارته.

وسادت الزيارة أجواء من الفرح والسعادة واستعادة الذكريات الطيبة، وأبدى الفنان عمرو محمد على سعادته باللقاء مع أصدقائه بعد كل هذه السنوات الطويلة، وارتفعت حالته المعنوية بعد تواصل أصدقائه معه حيث سبق وزاره الفنان أحمد عزت شريك إبداعه الذى شاركه مسلسل الوسية وعدد من الأعمال الأخرى.

وكان برنامج حكايات زينب انفرد بأول حوار وظهور للفنان عمرو محمد على الشهير بشقشق فى مسلسل أرابيسك بعد اختفائه وغيابه عن الأضواء لمدة تزيد عن 17 عاما، منذ قدم آخر أعماله وهو مسلسل حدائق الشيطان عام 2006 ، كشف خلاله عن مأساة مرضه وإصابته بمرض التصلب المتعدد "ms"، الذى أعجزه عن الحركة وأثر على نظره وسبب له عدم اتزان مما جعله لا يخرج من بيته منذ سنوات.

وقال عمرو محمد على خلال الحوار إنه رغم عمله بالفن منذ طفولته وحتى أقعده المرض وهو فى نهاية سن العشرينات، لم يعمل بأى مهنة أخرى سوى التمثيل إلا أنه ليس عضواً بنقابة الممثلين وليس له معاش أو تأمين.

وفى استجابة سريعة وبمجرد أن شاهد أشرف زكى نقيب الممثلين حوار الفنان عمرو محمد على تلفزيون الخليج 365 تواصل معه ومع والدته وأعلن منحه عضوية عاملة بنقابة الممثلين ومعاش استثنائى.























