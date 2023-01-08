شكرا لقرائتكم خبر عن يسرى الفخرانى يكشف عن مسلسل "تياترو".. يجمع 30 وجهًا جديدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن يسرى الفخرانى، رئيس المحتوى الدرامى بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن عمل درامى جديد بعنوان "تياترو"، والذى يضم وجهًا جديدًا، حيث كشف عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عن العمل الدرامى الأضخم قائلاً: مشروع درامي كبير ومهم، قريبًا إن شاء الله، 22 وجها جديدا، موهبة في عمل درامي مختلف، مع 15 نجمًا ونجمة في مسلسل ( تياترو ) في 30 حلقة، نجوم المستقبل في تياترو، مصر منورة بالمواهب.



يسرى الفخرانى

مسلسل تياترو يدمج ما بين الدراما والمسرح معا ويضم عدد كبير من المواهب الشابة من طلبة وخريجي معهد الفنون المسرحية وذلك بالتعاون مع دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ويتضمن مسلسل تياترو ظهور عدد من النجوم الكبار كضيوف شرف خلال الحلقات.