شكرا لقرائتكم خبر عن "الصعايدة" جديد أحمد شيبة بتوقيع هشام الجخ وعصام كاريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب أحمد شيبه لطرح أغنية جديدة بعنوان "الصعايدة" خلال الأيام المقبلة، ويتعاون خلال هذه الأغنية مع الشاعر هشام الجخ فى كلمات الأغنية، وألحان عصام كاريكا، وتوزيع حمادة سمير.

وطرح مؤخرًا المطرب أحمد شيبة، أغنية جديدة بعنوان "أنا بابا"، على موقع يوتيوب، من كلمات سامح الكومي، وألحان خالد سلطان، وتوزيع نوار البحيرى.

يذكر أن المطرب أحمد شيبة، طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "القلب جالو هبوط"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان خالد سلطان.

كما طرح أحمد شيبة منذ فترة أغنية بعنوان "شيبة صعيدى" والتى أداها باللهجة الصعيدية، وهى من كلمات رضا المصرى، ألحان فارس فهمى، توزيع أشرف البرنس، وتقول كلمات الأغنية: "زينة الرجال الأدب وللأدب علامات.. واللى معاه الأدب تلقاه يسيب علامات، سألو ديابة الخلى عن جبلى ورجالو.. قالو اللى جه فى سكتهم من قبل ما يعيش مات.. زينة الرجال الأدب وللأدب علامات، من قال أنا متخلقكش لسه اللى قلبه كده مقوية.. والجدعنة واخدها ورثة واللى يماشيك بالروح تفديه".