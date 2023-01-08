خسيتي إزاي كده؟.. إنجي وجدان تفاجئ الجمهور بهذه الإطلالة بعد فقدانها الكثير من الوزن.. شاهد شكلها الآن!

كتب امير فتحي في الأحد 8 يناير 2023 02:48 مساءً - أثارت الفنانة إنجي وجدان جدلاً واسعاً بين متابعيها على تطبيق «إنستجرام»بعد ظهورها بوزن أقل من السابق، وهو ما أثار حيرتهم لمعرفة الطريقة التي خسرت فيها وزنها الزائد بهذه السرعة، متسائلين ما إذا خضعت لعملية تكميم المعدة.

وحرصت الممثلة المصرية من خلال تعليق على نفي خضوعها لأي عملية جراحية لفقدان الوزن، مؤكدة أنها إذا خضعت لأي إجراء مشابه ستكشف عن الامر على العلن وبشكل مباشر.

واستعرضت انجي خسارة وزنها من خلال صورة نشرتها على انستغرام وارتدت فيها جامبسوت باللون الأسود، ونسقت معه بعض الإكسسوارت الماسية اللامعة، واعتمدت تسريحة شعر ومكياج على الطراز الكلاسيكي.

ونالت الصورة إعجاب الآلاف من متابعيها الذين أشادوا بقدرتها على خسارة الوزن، وحرصوا على تشجيعها على الاستمرار والمحافظة على الوزن الذي خسرته.

ومن المعروف أن الممثلة المصرية تدافع دائماً على شكلها ووزنها الزائد، ودائماً ما تشجع متابعيها على تقبل أشكالهم كما هي، وتستخدم هاشتاغ “انتي جميلة زي مانتي”، وهو ما يتفاعل معه الجمهور بشكل واسع على السوشيال ميديا.

برنامج “يلا نتكلم”

وفي سياق آخر، حققت إنجي وجدان نجاحا كبيرا ببرنامج “يلا نتكلم” والذي يقدم محتوى هادف من خلال منح الآباء والأمهات نصائح تربوية حول كيفية التعامل مع أبنائهم، وذلك بمشاركة عدد من نجوم الدراما والخبراء المتخصصين

يتكون برنامج “يلا نتكلم” من ست حلقات مختلفة، وتصل مدة كل حلقة نحو 20 دقيقة، ويقوم ببطولته سامح حسين، إنجي وجدان، بمشاركة الخبيرة نهى أبوستة، خبيرة التربية والتغذية للأطفال، والتي ستقوم باستضافة عدد من الخبراء، وقادة الرأي لإجراء نقاشات تثقيفية حول موضوع الحلقة، وفريق العمل يتكون من المخرج تامر عشري، والسيناريست عزت أمين، والمنتج مصطفى متولي.

إنجي وجدان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها

من ناحية أخرى، احتفلت الفنانة المصرية إنجي وجدان بعيد ميلاد ابنتها نازلي، اليوم الموافق 11 نوفمبر الماضي.

ونشرت “إنجي” صورة تجمعها بابنتها وزوجها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلقت عليها الفنانة قائلة :”عيد ميلاد سعيد حبيبتي، طفلتي تبلغ من العمر عامين”.

إنجي وجدان تكشف سبب ابتعادها عن الساحة الفنية

وعلى صعيد آخر، كشفت الفنانة إنجي وجدان أسباب ابتعادها عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية، وتفاصيل عودتها مرة أخرى، وذلك على هامش حضورها فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 44.

وقالت إنجي وجدان خلال تصريحات محلية، أُفضل كثيرًا الاهتمام ببيتي وأولادي، وخاصةً في المراحل الأولى للطفل بعد الولادة، هذا إلى جانب مرورنا بأزمة جائحة فيروس كورونا، وحاليًا أحاول العودة بقوة خلال الفترة المقبلة.

أما عن مشاريعها الجديدة، فأشارت إنجي إلى أنها لن تشارك في موسم دراما رمضان 2023، بل تشارك في عمل درامي خارج السباق الرمضاني، هذا إلى جانب مشاركتها بفيلم سينمائي.

وعن التزامها بـ dress code بمهرجان القاهرة، أوضحت إنجي وجدان إلى أنها اختارت ملابسها وفقًا لذوقها الخاص، كما أنها لا تعلم تفاصيل ذلك القرار.

آخر أعمال إنجي وجدان

تعد مسرحية كوكو شانيل هي آخر أعمال إنجي وجدان، التي طُرحت على إحدى المنصات الإلكترونية في يونيو لعام 2021، وشارك بالعرض المسرحية العديد من الفنانين مع الفنانة شريهان، ومنهم: هاني عادل، أيمن القيسوني، سمر مرسي، تامر حبيب، أسما سليمان، حنان يوسف آسر ياسين، كمال أدهم، داليا شوقي، سليم سليمان، والمسرحية من تأليف مدحت العدل، وتحت قيادة المخرج هادي الباجوري.

الخليج 365

الخليج 365