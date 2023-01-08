شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية "روليت" تتصدر ترندات السوشيال ميديا بعد عرض الحلقة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت حكاية "روليت" من مسلسل "فى كل أسبوع حكاية" ترندات مواقع التواصل الاجتماعى وتحديدًا تويتر، بعد عرض الحلقة الأولى أمس السبت على قناة cbc جاءت أحداث الحلقة متسارعة ومشوقة وكشفت عن وجود ماضى فى علاقة الزوجين محمود (نضال الشافعى) وشيرين (نجلاء بدر) يهدد استكمال حياتهما سويا بعد قص حب وزواج دام خمس سنوات.

حكاية "روليت" من بطولة نجلاء بدر ونضال الشافعي، وتناقش مشاكل الطلاق والعلاقات الزوجية، من خلال قصة مخرج السينما "محمود الوكيل" وزوجته الممثلة "شيرين زاهر"، حيث يجبرها على لعب لعبة الروليت الروسية الشهيرة، وهي وضع رصاصة في مسدس وتحريك ساقية المسدس، وكل شخص يضغط على الزناد مرة، وهنا يقرر محمود أن من لم تصبه الرصاصة سوف يتحدث عما يشعر به من مشاكل أو مواقف صعبة تجاه الآخر، فتتصاعد الأحداث بينهما.



روليت ترند تويتر

حكاية "روليت" مكونة من 5 حلقات وتعرض على قناة cbc من السبت للأربعاء الساعة 8 مساء، والإعادة الساعة 3 صباحاً والساعة 12 ظهراً، كما تعرض على cbc دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 9 صباحاً والساعة 2 مساء، بالإضافة على عرضه بالتزامن على منصة watch it، ويشارك في بطولتها إنجى شرف، دعاء حكم، أحمد يونس، أحمد باسم ومن تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج معتز حسام.

وعرضت قناة cbc الحكاية الأولى من المسلسل بعنوان "تاكسى" على مدار الأسبوع الماضى، والحكاية بطولة دياب، أيتن عامر، محمد على رزق، صلاح عبد الله صبرى عبد المنعم، لطيفة فهمى، عايدة فهمى وعدد من الفنانين الشباب، تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى وإنتاج شركة سيلمديا -مها سليم.

انتهى صناع المسلسل من تصوير أول 4 حكايات من العمل، وهى "تاكسى" و"روليت" والثالثة "لسه فى أمل" بطولة محمد كيلانى وكارولين عزمى، محمد المولى، وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شادى عبد السلام، والرابعة بعنوان "زيارة" بطولة محمد جمعة، نهى عابدين، حنان سليمان، إيمان سلامة، عمرو عبد العزيز، وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.



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