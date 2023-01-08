شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان وديع جورج وسوف على أنغام أغانى والده "سلطان الطرب".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شيع جثمان الراحل وديع جورج وسوف من كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس "الأشرفية"، على أنغام أغانى والده النجم جورج وسوف.

وقدم كل من النجوم وليد توفيق ورامى عياش وعاصى الحلانى ومروان خورى ومايا دياب وملحم زين ونادين الراسى واجب العزاء أمس السبت لسلطان الطرب جورج وسوف في وديع نجله الأكبر، في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس "الأشرفية".

وتوفى وديع جورج وسوف، ابن الفنان الكبير جورج وسوف، أول أمس الجمعة، بعد أزمة صحية تعرض لها جراء مضاعفات عملية "تصغير المعدة" التى أجراها مؤخرًا.

وشهدت الساعات الأخيرة فى وفاة وديع جورج وسوف، دخوله المستشفى يوم 27 ديسمبر لإجراء عملية تحويل مسار المعدة، وبعد إجراء العملية عاد إلى البيت لكنه خلال الأيام الماضية أصيب بنزيف فى المعدة فتم نقله إلى مستشفى "مار يوسف".



وديع جورج وسوف تعرض لأزمة قلبية ودخل العناية المركزة محاطًا بأصدقائه وأهله، وكان يقاوم المرض حتى آخر نفس فيه.



ونعى عدد من نجوم لبنان على صفحات التواصل الاجتماعى وديع نجل الفنان الكبير جورج وسوف، حيث كتبت إليسا على صفحتها: "الفرقة صعبة كتير، يا رب حكمتك أكبر، بس الفراق بيوجّع كتير والمصيبة كبيرة. قلبى معك أبو وديع حامل اسم ابنك كل عمرك وهلق حامل وجع فراقو. الله يعطيك القوة".



وكتبت كارول سماحة: "مش قادرة صدق شو هالخبر الحزين وديع جورج وسوف صار بين إيديك يا رب الله يصبر أمك وبيك وإخواتك على كسرة قلبن عليك"، كما نعاه النجم وليد توفيق.



ونعت النجمة اللبنانية ديانا حداد ابن النجم جورج وسوف، حيث علقت على صفحة التواصل الاجتماعى تويتر، وقالت: "وديع جورج وسوف يا الله هالخبر شو صعب وشو بشع، الله يرحمه ويصبر قلب عائلته قلب استاذنا جورج وسوف".

وكتبت المطربة نوال الزغبى قائلة على صفحة التواصل الاجتماعى: "الله يرحمك يا وديع ويصبر أمك وأبوك".



كما نعاه عدد من النجوم المصريين، إذ قدم الفنان هانى شاكر النعى فى وفاة ابن النجم جورج وسوف، حيث علق على صفحة التواصل الاجتماعى قائلا: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره لا تقول إلا ما يرضى الله إنا لله وإنا إليه راجعون، أشاطر أخى وحبيبى الفنان الكبير جورج وسوف أحزانه فى وفاة ابنه الغالى وديع، وأدعوا له بالصبر على هذا الابتلاء العظيم ابتلاء الأنبياء، اللهم اربط على قلبه وعلى قلب أسرته ومحبيه وارزقهم الصبر والسلوان".



ونعت النجمة أنغام وديع ابن النجم جورج وسوف، حيث علقت على صفحة التواصل الاجتماعى تويتر وقالت: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. خالص التعازى فى وفاة وديع جورج وسوف الله يرحمه ويحسن إليه، ويصبرك يا أبو وديع ويربط على قلبك وقلب أمه.. إنا لله وإنا إليه راجعون".



كما قدمت النجمة فيفى عبده النعى فى وفاة ابن النجم جورج وسوف، حيث علقت على صفحة التواصل الاجتماعى قائلة: "لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. توفى إلى رحمة الله وديع جورج وسوف ابن الفنان الكبير جورج وسوف. ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة يا رب، ويصبر أهله على فراقه يا رب. خبر صادم وحزين برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة".