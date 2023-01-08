شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير لبنانية: جورج وسوف سيتحرك قضائيا ضد طبيب ابنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت تقارير إعلامية لبنانية، نية جورج وسوف ومحاميه الخاص، التحرك قضائيا ضد الطبيب المشرف على علاج ابنه الراحل، بعد أن تسبب فى وفاته بسبب خطأ طبى على إثر إجراء عملية "تكميم معدة" .

وأضافت التقارير أن الفنان جورج وسوف ينتظر انتهاء فترة الحزن التي يعيشها على ابنه الراحل لدراسة إقامة دعوى قضائية ضد الطبيب والمستشفى المعالج والتأكد من أن ما حدث بسبب خطأ طبي فج .

وكتب حساب جورج وسوف عبر صفحته على فيس بوك: "المنتقل إلى رحمته تعالى يوم الجمعة متمما واجباته الدينية؛ يحتفل براحة نفسه الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر يوم الأحد 8 الحالى فى كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس (مارنقولا)؛ الأشرفية".

وأضاف حساب جورج وسوف: "ثم ينقل جثمانه إلى مسقط رأسه كفروم، حيث تقام صلاة البخور لراحة نفسه الساعة الخامسة بعد الظهر فى كنيسة متر الياس؛ كفرون ثم يُوارى فى مدافن العائلة".

ودخل سلطان الطرب جورج وسوف، فى نوبة بكاء شديدة أثناء تلقيه عزاء وديع نجله الأكبر، فى صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس "الأشرفية"، ولم يتمالك نفسه وظل يردد كلمة: "إزاى هتنادونى بـ أبو وديع"، وحاول البعض تهدئته ولكن لم يستطيعوا وكلمة جعلهم يبكون لحزنه وانهياره على فقيده.

وقدم كل من النجوم نجوى كرم ونانسى عجرم وهيفاء وهبى وزياد برجى ونيشان ووائل جسار وناصيف زيتون واجب العزاء لسلطان الطرب جورج وسوف في وديع نجله الأكبر، في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس "الأشرفية"، وكان الإعلامى نيشان ساند جورج وظل بجانبه من بداية العزاء.

وشهدت الساعات الأخيرة فى وفاة وديع جورج وسوف، دخوله المستشفى يوم 27 ديسمبر لإجراء عملية تحويل مسار المعدة، وبعد إجراء العملية عاد إلى البيت لكنه خلال الأيام الماضية أصيب بنزيف فى المعدة فتم نقله إلى مستشفى "مار يوسف" .

وديع جورج وسوف تعرض لأزمة قلبية ودخل العناية المركزة محاطًا بأصدقائه وأهله، وكان يقاوم المرض حتى آخر نفس فيه.