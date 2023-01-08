شكرا لقرائتكم خبر عن قصة 5 مقتنيات امتلكها الفيس بريسلى وبيعت بالمزادات بأرقام ضخمة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأحد ذكرى ميلاد واحد من أساطير الغناء على مستوى العالم وهو النجم الفيس بريسلى الذى لا يزال يحظى بشعبية كبيرة رغم وفاته قبل سنوات، إلا أنه أثر فى حياة كثيرين بعدما صار أسطورة فى عالم أغانى الروك، الأمر الذى يظهر من خلال مقتنياته وحرص المهووسين به على شراءها بالمزادات مثلما يظهر خلال التقرير التالى.

الجيتار

قبل 4 سنوات فى عام 2016 عرض الجيتار الخاص به للبيع، والذى أهداه له والده فى عام 1969، وكان يعد من أكثر القطع المحببة لـ بريسلى وتم بيعه مقابل 256 ألف دولار.



جيتار-elvis presley

خاتم من الماس

في عام 2017 تم طرح خاتم من الماس على شكل جيتار كان الفيس بريسلى يرتديه دائما، حيث تم عرضه للبيع فى مزاد ووصل سعره إلى قرابة الـ30 ألف دولار.



خاتم-الفيس

البيانو الأول

حظى البيانو الأول له الذى امتلكه خلال مسيرته الغنائية باهتمام كبير، وعرض للبيع فى عام 2016، ورغم أن الفيس بريسلى elvis presley اشتراه وهو لم يبلغ العشرين بعد من عمره بسعر أقل من 300 دولار إلا أن سعره وصل إلى 300 ألف دولار، في المزاد.

البيانو الأبيض

عام 2017 أيضاً عشاق الفيس بريسلى كانوا على موعد مع بيع البيانو الأبيض الذى اشتهر بالتقاط الصور إلى جانبه، وتم فتح المزاد حينها بسعر 2.5 مليون دولار ووصل لنحو 5 ملايين دولار.



البيانو-الأبيض-لـ-الفيس-بريلسى

قلادة elvis presley

عرف الفيس بريسلى بحبه لقلادات ذهبية دوماً ما ارتداها على صدره، وتم طرح إحدى القلادات التى كان يرتديها بريسلى بشكل مستمر للبيع ضمن مزاد بسعر وصل إلى 150 ألف دولار.