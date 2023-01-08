شكرا لقرائتكم خبر عن من سعاد نصر إلى وديع جورج وسوف.. أبرز ضحايا عمليات التخسيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لعل حلم الرشاقة يراود العديد من البشر حول أنحاء العالم ما يدفعهم ليقوموا بإجراء عمليات التخسيس، ومنهم من يمر بسلام منها ويتحقق حلمه، ومنهم من يقعوا ضحايا تلك العمليات وتكون نتيجتها الموت، تلك النتيجة التي لم يتخيلوها للحظة عند أخذ القرار.

وآخر ضحايا تلك العمليات هو وديع جورج وسوف نجل الفنان الكبير جورج وسوف والذي وافته المنية أمس وسط صدمة جميع من حوله، فكان قد أجرى عملية التخسيس وكانت قد نجحت بالفعل ولكن بعد عدة أيام قليلة حدث ما لم يتوقعه أحد، وهو نزيف في المعدة ما تسبب في وفاته ورحيلوا عن عالمنا.

لم يكن وديع هو الحالة الوحيدة من المشاهير الذي يتعرض لذلك، فقد سمعنا منذ أكثر من خمسة عشر عامًا عن الفنانة الراحلة سعاد نصر والتي أحدث وفاتها حينذاك ضجة كبيرة فقد توفت بسبب عملية من عمليات التخسيس أيضًا، وذلك بعدما تعرضت لجرعة كبيرة من المخدر دخلت علي أثرها في غيبوبة لمدة طويلة أنتهت برحيلها، ورفع زوجها قضية ضد دكتور التخدير الذي حكم عليه بالسجن عاما مع إيقاف التنفيذ.





ومن الحالات التي أثارت ضجة أيضًا بعد وفاتهم بسبب إجراء عملية من عمليات التخسيس هو المطرب الجزائري هواري منّار، الذي توفي بالجزائر وهو لم يتخطي الـ38 عامًا، وهو لم يكن متوقعًا أبدًا وكانت صدمة لكل من حوله.

في الحقيقة سنجد أن كل حالة وفاة بسبب عمليات التخسيس لها سبب مختلف، ولكن في النهاية النتيجة واحدة، علي الرغم من أن كبار الأطباء هم من يقوموا بإجراء تلك العمليات لكن لا شيء يضمن نجاح العملية بنسبة كاملة.