سعوديون يطالبون بطرد مصطفى الأغا.. والسبب؟

كتب امير فتحي في الأحد 8 يناير 2023 12:54 مساءً - تعرض الإعلامي الرياضي مصطفى الأغا؛ مقدم برنامج “صدى الملاعب”، لهجمة من جمهور نادي النصر السعودي بعد الطريقة التي تعامل بها مع الإعلامي الرياضي عبد الله بن زنان.

وفي التفاصيل، وخلال حلقة يوم الخامس من يناير الجاري من برنامجه، الأغا رفض تصريحات ابن زنان حول تمنيه فوز النصر على الطائي، بداعي أن برنامجه حيادي لا يقبل بأن يتمنى أحدهم فوز فريق أمام آخر، مفضلًا استخدام لفظ “أتوقع” فقط.

لكن جمهور العالمي رفض طريقة تعامل مقدم “صدى الملاعب” مع ابن زنان كونه من أصحاب الميول النصراوية، ليطلقوا وسم “طرد الأغا مطلب”، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وشهد الوسم مقاطع مختلفة استخدمها الجمهور لإثبات إنحياز الأغا للهلال، إذ ظهر خلال إحداها وهو يطلب من أحدهم أن يعلن ميوله الهلالية بكل جرأة دون وجود أي مشكلة.