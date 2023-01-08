كتب امير فتحي في الأحد 8 يناير 2023 12:54 مساءً - وصل منذ قليل جثمان “وديع” نجل الفنان جورج وسوف إلى كنيسة مار نقولا للصلاة على روحه قبل دفنه في مسقط رأسه بكفرون في سوريا .
نشر حساب برنامج “عرب وود” على موقع “انستجرام” مقاطع فيديو وثقت وصول الجثمان إلى الكنيسة وسط حضور الكثيرين لأداء مراسم صلاة الجنازة على وديع جورج وسوف .
وظهر في إحدى الفيديوهات نعش وديع جورج وسوف محمولا على الأعناق، والذي استقبله المعزين بالزغاريد على أنغام أغنية والده “يوم الوداع” .
فيما ظهرت عائلة الشاب الراحل في مقطع فيديو آخر وهي في حالة انهيار بالبكاء والصراخ لحظة وصول السيارة التي أتت بالجثمان إلى كنيسة مار نقولا .
وكان قد رحل عن عالمنا وديع جورج وسوف مساء يوم الجمعة الماضية بعد تعرضه لأزمة صحية استدعت تواجده في العناية المركزة بإحدى المستشفيات في بيروت .
وذلك على خلفية خضوعه لعملية تكميم المعدة، والتي نتج عنها مضاعفات تسببت له في نزيف حاد وكان بحاجة إلى نقل دم إلا أن فصيلته فصيلة نادرة .
وتلقى الفنان جورج وسوف عزاء نجله الأكبر وديع أمس السبت، وحرص عدد كبير من النجوم على تقديم التعازي له ومواساته .
جاء من بينهم: هيفاء وهبي، نجوى كرم، ملحم زين، رامي عياش، نانسي عجرم، عابد فهد، ناصيف زيتون، نادين الراسي، زياد برجي والإعلامي نيشان وغيرهم .
كانت هذه تفاصيل خبر بالزغاريد وانهيار عائلته .. اللقطات الأولى لوصول جثمان وديع جورج وسوف إلى الكنيسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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