بالزغاريد وانهيار عائلته .. اللقطات الأولى لوصول جثمان وديع جورج وسوف إلى الكنيسة

كتب امير فتحي في الأحد 8 يناير 2023 12:54 مساءً - وصل منذ قليل جثمان “وديع” نجل الفنان جورج وسوف إلى كنيسة مار نقولا للصلاة على روحه قبل دفنه في مسقط رأسه بكفرون في سوريا .

نشر حساب برنامج “عرب وود” على موقع “انستجرام” مقاطع فيديو وثقت وصول الجثمان إلى الكنيسة وسط حضور الكثيرين لأداء مراسم صلاة الجنازة على وديع جورج وسوف .

وظهر في إحدى الفيديوهات نعش وديع جورج وسوف محمولا على الأعناق، والذي استقبله المعزين بالزغاريد على أنغام أغنية والده “يوم الوداع” .

فيما ظهرت عائلة الشاب الراحل في مقطع فيديو آخر وهي في حالة انهيار بالبكاء والصراخ لحظة وصول السيارة التي أتت بالجثمان إلى كنيسة مار نقولا .

وكان قد رحل عن عالمنا وديع جورج وسوف مساء يوم الجمعة الماضية بعد تعرضه لأزمة صحية استدعت تواجده في العناية المركزة بإحدى المستشفيات في بيروت .

وذلك على خلفية خضوعه لعملية تكميم المعدة، والتي نتج عنها مضاعفات تسببت له في نزيف حاد وكان بحاجة إلى نقل دم إلا أن فصيلته فصيلة نادرة .

وتلقى الفنان جورج وسوف عزاء نجله الأكبر وديع أمس السبت، وحرص عدد كبير من النجوم على تقديم التعازي له ومواساته .

جاء من بينهم: هيفاء وهبي، نجوى كرم، ملحم زين، رامي عياش، نانسي عجرم، عابد فهد، ناصيف زيتون، نادين الراسي، زياد برجي والإعلامي نيشان وغيرهم .